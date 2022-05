Offre Emploi : Chargé(e) de communication – Tango Bourges Basket

CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION / CRÉATION DE CONTENUS

Groupe Convention Collective : Groupe 3

Type de Contrat : CDI Temps plein

Début du contrat : Août 2022

Rémunération : Fixe + variable

Avantages : A définir

La personne sera chargée notamment, selon les directives du Responsable de la Communication :

– Captation vidéo / photo & postproduction de tous les moments de vie de l’effectif professionnel : Entraînements, Matchs, Déplacements, Evénements (RSE, Partenaires)

– Préparation, Captation, Réalisation d’interviews de sportives et d’éléments du club

– Publishing sur les réseaux sociaux en fonction des codes de ceux-ci

– Adaptation de visuels selon la charte graphique du club

– Participation à l’élaboration de la stratégie digitale de l’entreprise et de sa ligne éditoriale

Compétences :

– Aptitudes à utiliser du matériel photographique professionnel

– Maîtrise des bases des logiciels adobe (premiere, photoshop, illustrator notamment)

– Maîtrise des réseaux sociaux et de leurs codes et interactions

– Bonne connaissance du milieu sportif professionnel et de son environnement

– Qualités rédactionnelles

– Sens du relationnel

Profil :

– Excellent(e) communicant(e), vous savez faire preuve de souplesse et de diplomatie dans vos relations et êtes capable de passer les bons messages ;

– Vous êtes passionné(e) de sport, de nouvelles technologies, de contenus photos et vidéos et de graphisme

– Vous êtes capables de vous exprimer en anglais et de le comprendre, de traduire les paroles de joueuses / coachs, et des équipes communication des clubs étrangers et des institutions internationales

– Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), analyste

– Vous êtes proactif(ve) dans votre travail et vous assumez pleinement vos responsabilités avec toute la rigueur morale qui s’impose ;

– Vous respectez l’institution Tango Bourges Basket et ce qu’elle représente

– Vous faites preuve d’une très grande flexibilité en termes d’horaires et déplacements : travail les week-ends et déplacements avec l’équipe professionnelle régulier.

Pour postuler :

Merci d’envoyer CV + lettre de motivation et surtout portfolio / compte instagram / site internet par mail à communication@bourgesbasket.com, copie v.cavelier@bourgesbasket.com avec pour objet « #ComTBB ».