Offre de Stage : Assistant(e) Chef(fe) de Projets – IDEACTIF Team Sport (Tour de France 2023)

STAGE – Assistant(e) Chef(fe) de Projets – IDEACTIF Team Sport

La Team Sport d’IDEACTIF est à la recherche de ses futurs talents !

Si souhaites travailler dans une ambiance jeune et conviviale, que tu aimes l’univers du sport et souhaites découvrir les backstages de la préparation du Tour de France, cette offre est peut-être faite pour toi !

LE CONTEXTE :

Dans le cadre de la préparation du Tour de France 2023 et des productions événementielles à venir, nous recherchons un(e) assistant(e) chef(fe) de projet afin de rejoindre la Team Sport d’IDEACTIF.

LES MISSIONS :

– Aide à l’élaboration des recommandations stratégiques.

– Participation aux brainstormings.

– Sélection et suivi des prestataires.

– Suivi de production et logistique pour des tournées événementielles annuelles.

– Préparation du Tour de France 2023 (hébergements, recrutement, gestion de la flotte de véhicules, préparation des dotations).

LE PROFIL RECHERCHE

– Tu es en Bac +4, +5.

– Tu as un attrait particulier pour le monde de l’événementiel et du sport.

– Tu es organisé(e) et rigoureux(se), autonome, curieux(se), dynamique, à l’écoute et aime le travail d’équipe.

– Tu maîtrises les outils de bureautique (Word, Excel, PowerPoint).

– Le + : tu as une expérience dans l’univers de l’événementiel et/ou du sport !

– Permis B : obligatoire

CONDITIONS DE STAGE

– Lieux de stage : IDEACTIF – 92/98 Boulevard Victor Hugo, Bat. A3, 15ème étage – 92 110 Clichy / + déplacements en France et en Europe (si nécessaire).

– Début de stage : A partir de début janvier 2023.

– Montant de la gratification : minimum légal.

– Avantages : Prise en charge à 50% du titre de transport (Pass Navigo) et tickets restaurant.

CONTACT

Pour postuler, je t’invite à envoyer ta candidature (CV + Lettre de motivation) à l’adresse suivante : baptiste.varlet@ideactif.fr en mettant pour OBJET : « Candidature Assistant(e) Chef de Projet – Sport »