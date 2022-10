adidas présente ses nouveaux crampons pour la Coupe du Monde de football Qatar 2022

À un peu plus d’un mois du début de la Coupe du Monde au Qatar, adidas à dévoilé un nouveau pack de crampons intitulé « Al Rihla ». On retrouve des chaussures très colorées pour les trois différents modèles de la marque.

Les nouveaux crampons sont là ! adidas a dévoilé les chaussures que porteront notamment Karim Benzema, Lionel Messi, Paulo Dybala ou encore Joao Felix, pour la Coupe du Monde 2022. Tout comme le ballon officiel de la compétition fourni par la marque aux trois bandes, ce pack s’appelle « Al Rihla » signifiant « le voyage » en arabe. Des chaussures qui sont vendues jusqu’à 280€ pour les versions les plus élaborées.

Pour la X Speedportal, portée entre autres par Karim Benzema ou Heung-min Son, Adidas à opté pour un bleu turquoise et trois bandes multicolores. Plusieurs détails sur la chaussure rappellent le mélange des teintes utilisées. Lionel Messi portera la version avec lacets comme le laisse présager le visuel ci-dessous.

La Predator, elle, est la paire qui se rapproche le plus des couleurs du ballon officiel de la prochaine Coupe du Monde. Une base blanche et des détails « flashy » pour la chaussure que porteront peut être Paul Pogba ou l’espagnol Marco Asensio.

Enfin, pour la Copa, dont Paulo Dybala et Pedri sont les principales égéries, la chaussure est plus sombre. Encore une fois, les éléments multicolores et la forte présence du jaune apportent un aspect brillant au modèle.

Une chose est sûre, avec toutes ces chaussures pour le peu fluorescentes, les joueurs ne passeront pas inaperçue sur les terrains qatari.

