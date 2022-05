Offre de Stage : Assistant(e) commercial – Babolat

Babolat, entreprise multinationale à taille humaine, invente, innove et conçoit l’équipement complet du joueur de tennis, de badminton et de padel depuis 1875. Leader du marché de l’équipement des joueurs, nous comptons aujourd’hui près de 350 collaborateurs, et sommes présents commercialement dans plus de 160 pays.

Notre motivation est d’apporter aux joueurs de raquettes une gamme de produit haute qualité et haute technologie.

Nous sommes fiers aujourd’hui d’équiper des athlètes renommés comme Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Dominic Thiem, Félix Auger- Aliassime, Garbine Muguruza, Ana Kontaveit , Danielle Collins, Karolina Pliskova, Hongyan Pi, Xuefei Qi et Juan Lebron.

Si la passion vous anime, l’innovation vous motive, la qualité et la satisfaction client votre objectif, le respect des autres votre valeur première, rejoignez notre équipe !

MISSION PRINCIPALE :

Dans le cadre du déploiement de nouveaux projets au sein de la Direction Commerciale internationale, vous contribuez à l’organisation et à la bonne application de la politique commerciale du Groupe. Vous travaillerez aux côtés de la Global Category Manager.

Stage de 6 mois à partir de juin 2022.

ACTIVITÉS

Vos principales missions seront les suivantes :

– Assurer le déploiement de la politique commerciale au sein des filiales internationales de BABOLAT :

•Suivre la segmentation des clients ;

•Suivre la présence de l’offre BABOLAT sur le web (Tennis, Padel, Badminton) ;

•Coordonner les actions auprès des équipes internationales BABOLAT.

– Participer à la mise en place d’un nouveau projet d’outils d’analyse de performance Sell-out chez nos détaillants (du cadrage du projet au déploiement).

– Structurer l’analyse des données marchés Tennis et Padel.

– Participer à tout nouveau projet émanant de la Direction Commerciale du Groupe.

PROFIL

De formation BAC+4 à BAC+5 type Ecole de Commerce (Grande Ecole, Management du Sport, IAE, etc.), vous avez idéalement une première expérience réussie (type stage) au sein d’une équipe commerciale.

La maîtrise de l’anglais et des outils informatiques/bureautiques sont nécessaires pour mener à bien les missions du stage.

Une sensibilité pour le monde du sport et en particulier le sport de raquettes est un plus.

Aisance relationnelle, force de proposition, esprit d’équipe, capacité d’organisation et de rigueur sont vos atouts pour mener à bien ces missions de stage.

Rejoignez-nous !

Contact : hdenis@babolat.com