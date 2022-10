Offre de Stage : Assistant(e) communication – Tecnifibre

Rejoignez Tecnifibre, venez travailler au sein de la Player’s Company !

Nous accompagnons depuis plus de 40 ans toutes les catégories de joueuses et de joueurs dans leur pratique sportive, en étant convaincus que chaque joueur est unique et qu’un équipement adapté aux besoins de chaque joueur est un vecteur de performance.

Nous avons développé un savoir et une expertise qui nous permettent de créer des produits de hautes performances avec un design élégant dans le but d’aider tous les joueurs à libérer leur plein potentiel !

Tecnifibre, est une marque française à fort rayonnement international, intégré au groupe Maus Frères Brands (Lacoste, Aigle, The Kooples, Gant). Nous sommes partenaire des plus grands événements du circuit professionnel mondial, ainsi que de Top Players de premiers plan, tels que Daniil Medvedev (N°1 mondial au classement ATP) et Iga Swiatek (N°1 mondial au classement WTA) ou encore les 2 légendes du squash Mohamed El Shorbagy et Nour el Sherbini.

Notre ambition est de renforcer notre statut d’acteur majeur dans l’univers du tennis, du squash et du Padel, et de multiplier par 2 notre business dans les 3 prochaines années.

En rejoignant Tecnifibre, vous intégrez la « startup » des sports de raquette – grâce à un très fort dynamisme commercial, l’état d’esprit de ses employés et ses méthodes de travail – vous vous lancez dans une aventure professionnelle passionnante à forte dimension humaine.

Prêt à libérer votre potentiel ?

Contrat : Stage

Lieu : Feucherolles (78)

Date : janvier 2023

Service : Marketing/Communication

Vous êtes prêt à intégrer notre service communication comme stagiaire pour une période de 6 mois en tant qu’assistant(e) communication :

– Participation à l’organisation des tournois tennis partenaires (Rotterdam, Miami, Monte Carlo, Gstaad) et d’évènements interne (seminaire, etc)

– Création et diffusion de visuels, contenus et supports de communication on & offline pour les clients et partenaires

– Participation à la gestion de la médiathèque (photos, logos, fichiers)

– Veille et benchmark marché-concurrence

Profil

– Diplômé(e) d’une formation bac + 4 ou 5

– Une bonne connaissance du milieu du tennis et du sport

– Créatif tout en étant rigoureux, structuré et organisé

– Capacité à évoluer dans un environnement international. Anglais courant.

– Maîtrise du pack office et des outils PAO (photos et videos)

– Bon relationnel et goût pour le travail en équipe

Rejoignez-nous !

Stage basé à Feucherolles (78)

Véhicule obligatoire (aucun transport en commun à proximité)

Si vous vous reconnaissez, alors vous êtes prêt à rejoindre la Player’s company !

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à : jobcom@tecnifibre.com