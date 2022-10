Oris nouveau Chronométreur Officiel de la Ligue 1 Uber Eats jusqu’en 2025

Cet après-midi, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec Oris.

Dans le cadre de cet accord signé jusqu’en 2025, l’horloger suisse devient le nouveau Chronométreur Officiel des compétitions de la LFP, à savoir la Ligue 1 Uber Eats, la Ligue 2 BKT, le Trophée des Champions et la e-Ligue 1 (eSport).

Lors de la présentation organisée dans sa boutique de Saint-Germain-Des-Près, l’horloger suisse et la LFP ont expliqué les raisons de cette collaboration « écologiquement responsable ».

« Pour nous, Oris était une évidence ». En cette période de prise de conscience des problèmes climatiques, ce contrat, qui lie Oris à la LFP jusqu’à 2025, n’a rien d’anodin. « On est très impliqué sur l’effort que le monde du sport, et du football professionnel en particulier, doit amener au plan de la sobriété énergétique. On a été très sensible au côté responsable d’Oris, véhiculer des valeurs positives, c’était important pour nous. » explique Matthieu Ficot, directeur général adjoint de la LFP.

Marque de montre suisse de moyen/haut de gamme, Oris n’en est pas à son premier partenariat dans le monde du sport. L’horloger est en effet l’un des sponsors principaux de la ligue de Baseball américaine (MLB) et de certaines des meilleures équipes qui en font partie, comme les New-York Yankees. Toucher au football va logiquement apporter de la visibilité à la marque, et Marco Gemperli, directeur général d’Oris en France, en est conscient : « Le football, c’est évident un sport très populaire donc c’était une

opportunité unique pour nous. La LFP est connue dans toute l’Europe et nous n’avions

jamais eu un partenaire avec autant de visibilité. »

La vision « Change for Better » (« changer pour le mieux ») des deux parties était donc l’une des raisons principale qui a amené à cette collaboration. Mais pas que : « On se devait de choisir un partenaire qui puisse s’adresser à tout l’éco-système autour du football ». Avec des montres vendues entre 2 000 et 3 000 euros, Oris se veut donc plus accessible que Tag Heuer, l’ancien partenaire de la LFP sur la période 2017-2021.

Activation devenue un classique dans le marketing sportif, Oris sera notamment visible sur le panneau du 4ème arbitre qui indique les changements de joueurs et le temps additionnel pour les matchs de Ligue 1 et Ligue 2.

Mais « beaucoup d’autres projets sont en préparation ». Marco Gemperli ne pense pas qu’une édition spéciale ligue 1 sera créée, mais d’autres projets verront le jour et la pause qu’engendrera la Coupe du Monde donnera l’opportunité à la marque et à la LFP d’en parler. Ajoutons qu’Oris devrait également bénéficier d’une visibilité en TV lors de la retransmission des matchs à certains moments avec l’incrustation de son logo.

