Offre de Stage : Assistant(e) Fan Experience – Paris Saint-Germain

Description :

Le Paris Saint-Germain recherche un stagiaire de 6 mois à partir du mois d’avril 2023.

Rattaché au Chef de Projet Fan Experience, votre objectif sera d’offrir aux clients les meilleures conditions d’accueil et de services.

Vos missions :

– Mise en œuvre stratégique et opérationnelle des zones d’expérience Grand Public multisite (Parc des Princes – Pierre de Coubertin)

– Production, mise en place, suivi logistique de tous les éléments liés à l’accueil du public au Parc des Princes et au stade Pierre de Coubertin.

– Mise en place et production des évènements hors matchday à destination des publics captifs

– Communication digitale BtoC MatchDay (Twitter – Emailing MatchDay – Site Web)

– Veille générale les soirs de match

– Amélioration des outils analytiques et des process inter-services

– Amélioration générale de l’expérience clients au Parc des Princes et au Stade Pierre de Coubertin

– Suivi opérationnel et développement de la qualité d’accueil au Club House du stade Pierre de Coubertin

Profil recherché :

De formation Bac +4/5 (Master) en École de commerce, management du sport, marketing ou communication

Avoir une expérience sur un poste similaire dans un club professionnel, une ligue, une fédération est un plus.

Compétences techniques :

Pack office (Word, Excel, Pptx)

Maitrise des outils de PAO est un +

Réseaux Sociaux (Twitter)

Compétences comportementales

Rigueur

Organisation

Bon rédactionnel

Excellent relationnel

Job Type: Stagiaire (Fixed Term) (Trainee)

Lieu : Boulogne Billancourt

Pour postuler, rendez-vous ici