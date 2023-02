Offre Emploi : Chef de Projet Data Processing Accreditation – Paris 2024

Chef de Projet Data Processing Accreditation (H/F) / CDD

Localisation: Saint Denis

Description:

Dans le respect du contrat de ville hôte, signé par le Comité International Olympique (CIO), la Ville de Paris et le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), Paris 2024 est notamment chargé de :

Planifier, organiser, financer et livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ainsi que les événements associés ;

Promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en France et à l’international ;

Participer aux actions visant à assurer la durabilité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ;

Contribuer à maximiser l’impact positif et l’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Ces missions s’inscrivent en cohérence avec la vision de Paris 2024, dont les grandes tendances sont : une conviction forte que le sport peut jouer un rôle clé dans notre société, une volonté de rupture, de créativité, et de durabilité. Le caractère inclusif et intergénérationnel des Jeux de Paris. Leur capacité à agir comme un trait d’union, empreint d’ouverture et de partage.

La fonction Accréditation pour les Jeux Olympiques et Paralympiques a pour mission de développer un système innovant et efficient d’accréditation pour les différentes familles de parties prenantes concernées.

Le/la Chef de projet Data Processing ACR, sous la responsabilité du Manager Systèmes Accréditation, définira et gèrera les process et cas d’usage de l’activité Accréditation et encadrera le déploiement de la stratégie data en termes d’analyse et de traitement de données.

MISSIONS ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

Assurer la définition des cas d’usage : application et manière d’utiliser le système accréditation pour toutes les étapes de la solution accréditation (collecte, validation, impression, distribution…)

Etre le garant et gestionnaire des données du process d’accréditation (collecte, vérification, conservation, transmission, confidentialité, suppression post événement)

Suivre les projets data en tenant compte des enjeux de l’activité accréditation,

Participer aux tests des systèmes ACR et les évolutions identifiées lors de la gap analysis,

Gérer et suivre le paramétrage des éléments opérationnels et la gestion des accès aux systèmes,

Élaborer et mettre en œuvre les process liés aux data de l’activité accréditation,

Rédiger les procédures et guides liés aux cas d’usage de l’activité .

QUALIFICATION ET EXPERIENCES REQUISES

Expérience antérieure aux Jeux olympiques et paralympiques et/ou à des événements sportifs majeurs,

Connaissance et expérience d’un ou plusieurs systèmes d’accréditation et de contrôle d’accès électronique,

Connaissance en règlementation data (RGPD, CNIL)

Compétences et expériences dans la gestion des systèmes de reporting et monitoring,

Expériences dans la mise en œuvre de process,

Compétences et expériences solides en planification et gestion de projets SI et général,

Compétences et expériences dans la gestion de projets avec contrainte de planning,

Capacité à travailler avec une équipe multi-niveaux techniques et internationale,

Qualification : BAC+5

Rejoindre Paris 2024, c’est rejoindre une équipe guidée par des valeurs fortes :

Le partage. C’est l’ambition de faire avec les autres.

La créativité. C’est l’ambition de faire différemment, de rendre possible l’impossible, d’être audacieux.

L’exigence. C’est l’ambition de faire toujours mieux.

Pour Paris 2024, la diversité est une richesse. C’est pourquoi nous sommes notamment handi-accueillants.

Votre candidature sera étudiée par l’équipe recrutement de Paris 2024 avec le soutien de Randstad, Supporteur Officiel .

Pour postuler à cette offre, rendez-vous ici