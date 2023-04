Offre de Stage : Assistant(e) Pôle Service aux Partenaires – Ligue de Football Professionnel

La Direction des Partenariats et du Réseau International de la filiale commerciale de la LFP recherche deux stagiaires : Assistant(e) Pôle Service aux Partenaires & Activation H/F.

La Filiale LFP 1 est la filiale commerciale de la LFP en charge de maximiser tous les revenus générés par les compétitions organisées par la LFP (Ligue 1 Uber Eats, Ligue 2 BKT, e-Ligue 1 Uber Eats, Trophée des Champions) : droits audiovisuels domestiques, droits audiovisuels internationaux, droits sponsoring et licensing et droits digitaux (NFT, Metaverse…). Elle en assure aussi la promotion en France et à l’international.

La Direction des Partenariats et du Réseau International est en charge du développement des revenus sponsoring & licensing en France et à l’international.

Missions :

Le / la stagiaire travaillera au sein du pôle Service aux Partenaires & Activation, et sera rattaché(e) aux différents Chargé(e)s de Projets Partenariats auxquels il/elle apportera un soutien opérationnel, notamment sur les missions suivantes :

Ligue 1 Uber Eats – Ligue 2 BKT

Relation quotidienne avec les partenaires des compétitions et les clubs professionnels

Déploiement des contreparties contractuelles des différents partenaires

-Gestion de la billetterie,

-Mise en place opérationnelle des activations

-Monitoring / Mesure des retombées média et digital

Recommandations stratégiques et opérationnelles aux partenaires

Reporting des opérations / préparation de bilans réguliers

Analyse des enjeux et perspectives liés aux partenariats en place / réalisation de benchmarks & veille partenariat

Capacités d’analyse d’indicateurs digitaux

Licenciés – Editeurs de jeux-vidéo

Relation quotidienne avec les clubs et les éditeurs de jeux-vidéo pour la mise en place et validation du contenu des prochaines éditions

Compétition eSport

Relation quotidienne avec l’agence organisatrice de la compétition

Gestion de la communication

Gestion quotidienne des partenaires

Gestion de la relation club

Coordination média

Gestion de la chaîne officielle Twitch

Conditions :

Convention de stage obligatoire, remboursement de 50% du Pass Navigo, et accès aux titres restaurant pris en charge à 50% par la LFP, gratification versée mensuellement.

Compétences requises :

Formation bac+ 4/5 profil Ecole de Commerce, un diplôme spécifique en management du sport sera apprécié afin d’avoir une bonne compréhension des enjeux de l’économie du sport ;

Une spécialisation et/ou une première expérience dans le domaine de l’événementiel et/ou le marketing sportif serait un plus ;

Bonne maîtrise de l’anglais

Qualités : Autonomie, capacité d’initiative, créativité, rigueur, bon relationnel, connaissance du milieu du sport et de ses enjeux économiques.

Disponibilité : Début juillet 2023

Déplacements hors de la Région Parisienne à prévoir pour le déploiement des opérations partenaires en jour de match en weekend (pris en charge par la LFP)

Durée : 6 mois

La LFP étudie avec la plus grande attention l’ensemble des candidatures qui lui sont adressées, notamment celles des personnes en situation de handicap, sans discrimination.

