Offre de Stage : Assistant(e) relations presse – RMC et RMC Sport

Missions :

• Rédaction et envoi de communiqués de presse RMC/ RMC Sport.

• Promouvoir les émissions radio & TV de RMC/RMC Sport, les personnalités et les opérations antenne auprès des journalistes.

• Mise à jour des fichiers presse.

• Répondre aux questions des journalistes.

• Relances téléphoniques.

• Elaborer des revues de presse.

• Organiser des événements presse

• Mise en place de partenariats rédactionnels : suivi et gestion du partenariat entre le média et l’antenne.

Profil :

Bac +3/4/5 Type école communication/publicité/commerce

Convention de stage obligatoire

Compétences et qualités requises :

• Un intérêt prononcé pour les relations presse – 1ère expérience souhaitée

• Excellent rédactionnel

• Bon relationnel

• Esprit de synthèse

• Rigueur, Autonomie, dynamisme

• Parfaite maitrise des outils informatiques

• Sensible à l’univers des média, l’actualité et le sport

Période :

6 mois à temps plein à partir du 6 juillet 2020

Rémunération :

Indemnisation minimum légal

Ticket restaurant

50% carte RATP

Merci d’envoyer votre candidature à sdelobelle@rmc.fr