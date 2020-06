La LFP dévoile les nouveaux logos de la Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT conçus par l’agence Dragon Rouge

Ce matin, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a dévoilé officiellement les nouveaux logos de la Ligue 1 et la Ligue 2 qui changent de partenaire-titre dès la saison 2020-2021.

Après la Ligue 1 Conforama et la Domino’s Ligue 2, le football professionnel français entre dans une nouvelle ère avec l’arrivée de la Ligue 1 Uber Eats et la Ligue 2 BKT. Deux nouveaux Namers qui entraînent une refonte de l’identité visuelle des deux championnats.

Comme le nouveau logo de la LFP dévoilé il y a un an, les deux nouveaux blasons de la Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT ont été conçus par l’agence de design Dragon Rouge.

« Des logos à l’habillage TV, en passant par les marquages maillots ou encore la billetterie, ce projet renouvelle tout le territoire de marque en s’appuyant sur les trophées, symboles forts propres aux deux championnats, tout en apportant une nouvelle orientation graphique » précise le communiqué. « Plus modernes, facilement identifiables et valorisant les partenaires titres, ces deux nouvelles identités visuelles permettent de gagner en impact et ainsi contribuer à promouvoir le football professionnel français : son histoire, son spectacle et ses confrontations passionnées. Elles seront déployées sur l’ensemble des terrains et tous les écrans à la reprise des compétitions. »

Pour rappel, Uber Eats a signé un contrat de Naming pour la Ligue 1 pour deux saisons, 2020-2021 et 2021-2022.

De son côté, BKT devient le sponsor-titre de la Ligue 2 pour les 4 prochaines saisons, soit jusqu’en 2024.

Quelle histoire derrière le nouveau logo Ligue 1 Uber Eats ?

Le nouveau logo conçu par Dragon Rouge sera utilisé dès le 1er juillet 2020 par la LFP. « Plus lisible et épuré, on y retrouve des symboles propres à la Ligue 1 comme la couleur « lime » et le trophée de Champion de Ligue 1, Hexagoal » ajoute le communiqué. « Par un processus de décalage en diagonale, les deux parties composant l’hexagone, symbole de la France, se retrouvent alors opposées pour mettre en lumière les rivalités historiques qui font la Ligue 1 aujourd’hui. La mention « Ligue 1 Uber Eats » vient ensuite compléter le logo. Ce principe de dualité sera, par ailleurs, le socle du territoire de marque de la Ligue 1 Uber Eats et sera décliné sur l’ensemble des supports tout au long de la saison. Le lancement de cette identité graphique marque la première étape de cette nouvelle alliance majeure entre la Ligue 1 et Uber Eats. Aux côtés d’une marque forte et dynamique comme Uber Eats, la Ligue 1 va poursuivre son développement en France et à l’international. Dès la reprise du championnat et durant toute la saison, Uber Eats mettra à l’honneur les supporters en leur réservant des expériences inédites comme la livraison du ballon du match avant chaque coup d’envoi.«

« Le football est un sport qui fédère toutes les générations et est un centre d’intérêt majeur de nombreux Français et utilisateurs de l’application Uber Eats. Nous sommes ainsi très heureux de devenir officiellement le nouveau partenaire titre de la Ligue 1 et d’écrire ensemble ce nouveau chapitre du football français » a ajouté déclare Bastien Pahus, General Manager, Uber Eats France. « Nous avons hâte de pouvoir célébrer l’amour des fans de football pour la Ligue 1 en les accompagnant tous les week-ends pour leur proposer la meilleure expérience possible. Nous remercions chaleureusement la Ligue de Football Professionnel de nous avoir choisis pour contribuer au développement du championnat de France et des clubs professionnels français ».

Quelle histoire derrière le nouveau logo Ligue 2 BKT ?

Partenaire-titre de la Coupe de la Ligue depuis 2018 (compétition suspendue après 2020), la société indienne BKT spécialisée dans la fabrication de pneus hors-route (tracteurs,…) s’est logiquement vu proposer le Naming de la Ligue 2. Dès le 1er juillet 2020, la Ligue 2 se renommera Ligue 2 BKT.

« A l’image de la Ligue 1 Uber Eats, le nouveau logo a également été simplifié et modernisé dans un nouvel univers coloriel, afin de créer davantage de lien entre les deux marques sœurs. Les trois cercles qui composent le trophée de Champion de Ligue 2, ont été ici réunis en un seul. Par le même processus de décalage, ce cercle se sépare alors en deux pour rappeler les rivalités entre les clubs et dynamiser le visuel. Le deuxième cercle à l’intérieur, enfin, fait écho au rond central qu’on l’on retrouve sur les terrains mais également sur le logo de la LFP. La Ligue 2 BKT se dote ainsi de nouveaux atouts plus visibles et plus modernes pour poursuivre son développement et permettre à BKT de répondre à ses enjeux de notoriété auprès du public français. Dès le début de saison, la Ligue 2 BKT bénéficiera des nombreux concepts d’activation que la marque met en œuvre pour engager tous les fans de football. »

« Nous sommes très heureux de devenir partenaire titre de cette compétition. La Ligue 2 BKT est un championnat où les talents grandissent, nous sommes fiers de leur apporter notre soutien pour atteindre leurs objectifs et gagner ensemble sur tous les terrains. Nous nous réjouissons, car c’est le même esprit de compétition qui anime BKT, avec le même fair-play » commente Lucia Salmaso, PDG de BKT Europe, dans le communiqué. « Nous avons hâte de rapprocher les agriculteurs de leur passion, mais également les fans de Ligue 2 BKT de notre métier, eux qui sont très souvent utilisateurs de nos pneus, afin de partager avec tous notre passion pour le football et pour le sport. »