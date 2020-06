Dijon FCO prolonge sa collaboration avec Content Stadium et soigne sa création de contenu

Cette semaine, la plateforme de création de contenu Content Stadium a annoncé le renouvellement de sa collaboration avec le Dijon FCO pour une durée de 3 ans.

« En optant pour Content Stadium lors de la saison 2019/2020, nous avons le sentiment d’avoir réalisé le meilleur choix possible. Une satisfaction qui nous a convaincu d’engager le DFCO sur la durée avec Content Stadium » précise Aurélien Gaudriot, Responsable Communication du Dijon FCO, dans un communiqué. « L’utilisation de cet outil nous a permis de proposer un contenu plus riche à nos communautés digitales. Dans ce domaine, d’autres paliers seront franchis dans un avenir proche, notamment grâce aux nouveautés proposées par Content Stadium en termes de créations de contenu. »

🆕🏆Le MUR Alfred Gomis élu Dijonnais de l'année ! 🔴⚫️ Il devance Bruno Ecuele Manga et Nayef Aguerd 🏅 Notre portier a tenu à vous adresser un message 📽️⬇️#TeamDFCO pic.twitter.com/05Y98P47tc — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) June 13, 2020

« Ce renouvellement d’une durée de trois ans, après seulement une année de collaboration, dans le contexte que l’on connait, est une grande source de satisfaction pour nous. Cela prouve que nous avons réussi non seulement à fournir un service satisfaisant, mais à aller au-delà et à accompagner Dijon dans sa réflexion de sa stratégie de contenu » ajoute Benjamin Blot, Directeur Europe du Sud, Afrique de Content Stadium. « C’est notre philosophie : savoir dépasser sa fonction et apporter une vision qui dépasse la simple prestation de service. Je suis d’autant plus content car nous avons réussi à construire avec Aurélien et son équipe une super relation humaine. Et c’est aussi pour ça que l’on se lève chaque matin. Pour des rencontres, du fun, du partage et le sentiment du travail bien accompli. »