Offre de Stage : Assistant(e) Service Marketing aux Clubs – Ligue de Football Professionnel (LFP)

La Direction Marketing de la LFP recherche un(e) stagiaire :

Assistant(e) Service Marketing aux Clubs

Description des fonctions :

Le / la stagiaire travaillera au sein de la Direction Marketing. Il/Elle sera rattaché(e) à la Data Analyst à laquelle il/elle apportera un soutien opérationnel, notamment sur les missions suivantes :

o Réalisation d’études à destination des clubs afin de comprendre les attentes de leurs clients BtoC et/ou BtoB et en tirer des recommandations opérationnelles ;

o Collecte, agrégation et analyse de données sur les activités business des clubs (ticketing, hospitalités, restauration grand public et merchandising) ;

o Alimentation de l’observatoire des affluences des grands championnats européens ;

o Contribution au programme de « clients mystères » des buvettes des stades de Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT ;

o Accompagnement dans la préparation et l’organisation des groupes de travail, workshop et séminaires sur les activités business des clubs ;

o Veille stratégique sur les activités business des clubs et des ligues, en France comme à l’étranger : innovations, nouvelles pratiques et rédaction de notes de synthèse à la demande de la direction Marketing.

Conditions : Convention de stage obligatoire ; Remboursement de 50% du Pass Navigo, et accès aux titres restaurant pris en charge à 50% par la LFP ; Gratification versée mensuellement.

Compétences requises :

• Formation bac +5 / profil Ecole de Commerce ou Master à l’université ;

• Une spécialisation et/ou une première expérience dans le domaine de l’événementiel et/ou le marketing sportif serait un plus ;

• Capacité à travailler dans un environnement exigeant.

Qualités :

• Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse ;

• Bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles ;

• Capacité d’initiative ;

• Connaissance du milieu du sport et de ses enjeux économiques, intérêt pour l’expérience spectateurs.

Disponibilité : Juillet 2022

Durée : 6 mois

Pour postuler, nous vous remercions de bien vouloir adresser votre CV et lettre de motivation à la Direction des RH de la LFP, par mail, aux adresses suivantes : vincent.roux@LFP.fr et emmanuel.brisset-foucault@lfp.fr