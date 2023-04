Offre de Stage : Chargé.e de Marketing Sportif – SMASH

Chargé.e de Marketing Sportif – Stage

Stage – 6 mois

Lieu : Bordeaux

Remote : 3 jours / semaine – Présentiel : 2 jours / semaine

Début : 3 Juillet 2023

Bac +4/+5

Qui sommes-nous ?

SMASH est une agence de marketing sportif née en 2021 autour d’une mission simple : construire des partenariats entre des annonceurs et des organisations sportives qui s’engagent pour la société de demain.

Nous accompagnons les marques dans l’identification, la négociation et la mise en place du partenariat sportif qui saura faire vibrer et impliquer collaborateurs et clients.

Les projets que nous représentons révèlent la responsabilité sociétale des entreprises devenant partenaires. Grâce au sport, les initiatives RSE prennent vie sur tous les terrains de jeu et sont diffusées au plus grand nombre.

Descriptif du poste

Après 1 an et demi d’existence, SMASH est à la recherche d’un renfort afin de participer activement à la croissance de l’agence.

Au contact quotidien des deux cofondateurs, tu seras impliqué.e sur l’ensemble des dossiers sponsoring et conseil.

Voici un aperçu des missions :

● Participation à l’élaboration des stratégies marketing et commerciale pour nos ayants-droit exclusifs : création de matrices de droits, création d’offres produits, réalisation des présentations marketing, mise à jour de l’inventaire des droits

● Participation au suivi de la bonne livraison des partenariats de nos clients

● Participation à l’élaboration des recommandations stratégiques dans le cadre de brief clients : prises de briefs, brainstorming, production d’idées, réalisation de présentations

● Participation à la mise en place opérationnelle des activations actées avec nos clients : sourcing des prestataires, suivi quotidien de la gestion de projet et des indicateurs clés de performance, création des rapports d’activations

● Présence opérationnelle sur les événements pilotés ou soutenus par l’agence

● Mise à jour régulière du book étude de l’agence au travers d’une veille stratégique des études et chiffres clés diffusés sur le marché

Profil recherché

● BAC +4/5 école de commerce

● Tu as une expérience en agence de marketing sportif ou chez l’annonceur

● Tu es organisé.e et rigoureux.se, ce qui te permet de gérer plusieurs projets de front

● Tu es impliqué.e et autonome pour vivre au coeur d’un projet entrepreneurial riche

● Tu es force de proposition afin d’avoir toujours un temps d’avance et servir nos partenaires de la meilleure des manières

Déroulement des entretiens

● Entretien de 30 minutes téléphonique

● Entretien d’une heure avec les deux cofondateurs

● Cas pratique et mise en situation pour tester tes aptitudes

Gratification : selon profil

Envoi de ton CV et ton mail de motivation à benoit@smashsport.fr