Serge Blanco devient consultant Europe 1 pour la Coupe du Monde de Rugby France 2023

La légende du rugby Serge Blanco rejoint Europe 1 en tant que consultant pour la Coupe du Monde de Rugby 2023 qui se déroulera en France. L’annonce a été faite par la radio la semaine dernière.

Du 8 septembre au 28 octobre 2023, les passionnés de rugby pourront ainsi écouter les commentaires de Serge Blanco sur Europe 1. « Le Pelé du rugby », comme on le surnomme, commentera les matchs du XV de France. Il fera également partie de l’émission quotidienne Europe 1 Sport, présenté par Lionel Rosso et Céline Géraud entre 20h et 23h.

Sélectionné 93 fois en équipe de France, vice champion du monde en 1987, 6 fois vainqueur du Tournoi des 5 Nations, Blanco sera aussi l’invité d’un épisode de la série de podcasts « Les Géants » au micro de Jacques Vendroux.

