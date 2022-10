Offre de Stage : Chargé(e) de communication – Resonance

L’entreprise

Le groupe Resonance propose des solutions événementielles (présentiel et connecté) et logicielles à destination des acteurs de la santé (associations de patients, hôpitaux, fondations de recherche) et de clients entreprises.

Nous accompagnons nos clients entreprises dans leur démarche de bien-être au travail et leur démarche RSE

Nous accompagnons nos clients associations dans leur démarche de mobilisation et leur activité de collecte de fonds

Ainsi, le groupe propose notamment :

Alvarum, logiciel principalement à destination des acteurs de la santé, permettant de gérer son activité de collecte des fonds et de mobiliser plus facilement ses adhérents

La Course des Héros et la Course des Lumières, des événements solidaires (marche & course) qui permettent de mobiliser les communautés de patients et de développer la santé en entreprise

E-colloque, notre offre d’animation de communauté via des événements digitaux (100% distanciel ou en hybride) (ex : rdv d’information des patients et des médecins, journées annuelles, colloques scientifiques,…)

Pour plus d’informations :

www.alvarum.com

www.coursedeslumieres.com

www.coursedesheros.com

Missions

Dans un contexte « startup » et en contact direct avec le responsable communication, vous travaillerez principalement à l’organisation de l’édition 2023 de notre événement, la Course des Héros (près de 20,000 participants à Paris, Lyon, Bordeaux et Nantes).

Gestion du Programme Volontaires

● Démarchage structures pouvant mettre à disposition des volontaires

● Mise en place de partenariat avec ces structures

● Suivi des dossiers et interaction bénévoles

● Animation de la communauté des bénévoles en amont et en aval de l’événement

● Rédaction des dossiers signaleurs

Gestion des réseaux sociaux

● Déclinaison de nos univers de marque sur nos supports de communication web et print

● La rédaction et la programmation de mails hebdomadaires

● L’animation des réseaux sociaux (Facebook, Instagram,…)

● Le community management (suivi des réseaux sociaux…)

Relations Médias

● Identification des médias

● Rédaction des contenus (communiqués de presse, dossier de presse, revue de presse…

● Suivi et relances des journalistes

● Reporting post-événement des retombées médias

Dans le cadre de vos missions, vous serez mobilisé(e) sur les évènements le week-end, ces derniers se déroulant entre le 4 et le 25 juin 2023.

Profil recherché

● Vous êtes organisé(e), polyvalent, curieux, proactif et rigoureux

● Vous êtes doté(e) d’une excellente élocution et d’un bon relationnel

● Vous êtes à l’aise à l’oral et vous aimez convaincre

● Vous êtes familier des Réseaux Sociaux

● Une expérience professionnelle en gestion RH (vie étudiante, animation, formation, gestion bénévoles sur de grands événements) en serait un plus

● Permis B obligatoire

Ce que nous proposons

● Une équipe jeune d’une dizaine de collaborateurs avec un processus de décision rapide

● Des tâches variées afin de découvrir tous les aspects de l’organisation d’un événement aussi bien physique que digital

● Une formation à la logistique et à la communication événementielle

● Stage à temps complet

● Indemnités mensuelles : stage : 800€

● Date de démarrage : février 2023

● Durée : 6 mois

Candidatures à adresser par mail à : job@resonance.media en précisant “REF_STAGE_COM”

dans l’objet du mail.