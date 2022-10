Le fonds souverain d’Arabie Saoudite intéressé par un rachat de beIN SPORTS ?

A quelques semaines de la Coupe du Monde de football 2022 organisée au Qatar, la pression médiatique est forte autour du pays hôte.

Dernier exemple en date à travers beIN MEDIA GROUP, société qui édite les chaînes beIN SPORTS dans de nombreux territoires et présidée par Nasser Al-Khelaïfi.

Un article de Bloomberg fait état d’une possible revente du groupe média ou de l’arrivée de nouveaux investisseurs. Selon Bloomberg, le fonds souverain d’Arabie Saoudite (PIF) envisagerait d’investir dans beIN MEDIA GROUP. Des sociétés américaines de capital-investissement seraient également à l’écoute et intéressées. « BeIn Media Group envisage un certain nombre d’options stratégiques », a précisé la société à Bloomberg News.

Pour rappel, beIN SPORTS a accusé ces dernières années l’Arabie Saoudite de laisser faire le piratage de ses chaînes via BeoutQ. Depuis 2021, les tensions se sont apaisées et beIN Sports est désormais accessible en Arabie Saoudite. Cet été, l’ancien joueur de football saoudien Yasser Al-Qahtani est également devenu consultant pour beIN.

Pour l’Arabie Saoudite, ce rapprochement éventuel avec beIN SPORTS marquerait un peu plus la volonté du pays d’investir les terrains de sport et d’entertainment dans sa stratégie de « softpower » et de développement économique. Ce serait également la confirmation – si besoin est – du réchauffement des relations économiques entre les deux pays constaté ces derniers mois.

