Offre de Stage : Chef de projet sport junior – MAGNITUDE

MAGNITUDE est une agence spécialisée en Marketing Opérationnel.

Elle accompagne les marques dans leur développement commercial, en mettant l’expérience consommateur au centre des dispositifs en magasin.

Vous travaillerez sur toutes les étapes des projets pour nos divers clients, des grandes marques d’équipements sportif et cela en collaboration avec votre Manager :

Mise en place des projets : recrutement des équipes terrain, construction des planning, sectorisation, mise en place des outils, coordination formation…

Suivi opérationnel & optimisation de l’opération (budget, logistique, kpi & reporting…). Vous devrez identifier les problématiques opérationnelles et savoir trouver des réponses adéquates.

Pilotage et coaching des intervenants terrains. Vous serez l’interlocuteur privilégié des équipes en mission pour nos clients

Mesurer et analyser les performances terrain (reporting hebdo, mensuel et réalisation de Bilan)

Les plus du poste :

Stage de fin d’étude pouvant déboucher sur un premier emploi

Circuit décisionnel court

Une vraie formation à la gestion de projet et prise de responsabilité

Une proximité avec le milieu du sport, tout particulièrement les grandes marques du sportswear

Une expérience humaine au sein d’une équipe bienveillante et toujours avide de nouveaux challenges

Profil recherché :

Polyvalent, rigoureux et proactif, vous savez réagir de manière efficace et optimiste face à des problématiques de dernière minute.

Avoir plusieurs sujets en parallèle est une source d’énergie positive pour vous.

Vous êtes doté d’une aisance relationnelle et aimez le contact avec les autres.

Vous aimez travailler en équipe et apporter votre touche de bonne humeur.

Vous maitrisez le Pack Office, le montage vidéo serait un plus.

Vous recherchez un stage de fin d’étude.

Vous êtes passionné par le sport et l’équipement sportif en général.

Modalités :

Lieu : Esplanade de La Défense (Métro ligne 1)

Date de début : mi-janvier 2023 (durée : 6 mois)

Contact : stage@magnitude.fr