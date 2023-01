La NBA prolonge son partenariat avec Meta concernant son offre de réalité virtuelle avec « NBA Arena » sur Meta Horizon Worlds

Cette semaine, la National Basketball Association (NBA) a annoncé l’extension de son partenariat avec Meta (Facebook, Instagram, Meta Quest,…).

Dans le détail, l’annonce concerne notamment le casque de réalité virtuelle (VR) Meta Quest. Grâce à ce casque et sur la plateforme virtuelle Meta Horizon Worlds, les fans de basket pourront continuer de suivre des matchs NBA en réalité virtuelle et notamment via la « NBA Arena » sur Meta Horizon Worlds, un lieu où vous pourrez vous réunir pour suivre les matchs avec des amis ou encore participer à des mini-jeux interactifs. Un lieu virtuel déjà proposé ici et là depuis un an. Des produits NBA seront également en vente dans la boutique Meta Avatars pour une utilisation sur Facebook, Instagram ou encore Messenger.

« Notre partenariat étendu avec Meta offrira des moyens plus immersifs et innovants pour découvrir la NBA », a déclaré Jennifer Chun, vice-présidente exécutive de la NBA et responsable des partenariats de contenu, dans un communiqué.

« La technologie VR immersive de Meta ouvre de nouvelles opportunités pour les fans de sport de s’engager et d’interagir avec leurs équipes préférées de la NBA », a déclaré Rob Shaw, directeur de Meta Sports Media and League Partnerships. « La NBA nous pousse toujours à innover et à tirer parti des dernières technologies pour ouvrir la porte à de nouvelles expériences »

Les abonnés au NBA League Pass pourront également accéder à leur abonnement dans l’application Xtadium (YBVR) avec leur casque Meta Quest VR dans les semaines à venir. Les fans pourront s’asseoir dans un siège « virtuel » au bord du terrain (courtside) pour regarder les matchs en direct et organiser des soirées privées avec des amis.

Une offre de match en réalité virtuelle qui était déjà proposée depuis 2016 par la société NextVR, rachetée par Apple et en pause depuis 2 ans. Reste à savoir si Apple compte désormais proposer un service concurrent à Meta sur ce créneau.