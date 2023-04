Offre de Stage – Chef(fe) de Projets Travel and Hospitality – SPORTFIVE

SPORTFIVE est une agence internationale de marketing sportif s’appuyant sur un réseau de 1200 experts locaux basés dans 15 pays à travers le Monde et agissant dans le football, le golf, l’eSports, les sports automobiles, le basket-ball, le tennis, le hockey sur glace, les évènements multisports, le handball, le rugby…..

En tant que leader du marché et avec l’orientation client et l’intelligence des données au cœur de nos activités, nous avons pour objectif d’être l’agence la plus progressiste et la plus respectée dans le domaine du sport.

Dans le cadre du développement de son service Hospitalité, SPORTFIVE recrute un(e) stagiaire Chef(fe) De Projets Travel & Hospitality H/F pour une durée de 6 mois.

Le service Travel & Hospitality de SPORTFIVE propose et gère les déplacements dans le cadre de compétitions sportives internationales auprès d’une clientèle d’entreprises.

Vous assisterez le Responsable Travel & Hospitality sur l’ensemble de ses missions.

MISSIONS

Conception des opérations et mise en place des budgets

Actualisation des outils de vente et marketing : fiches produits et présentations clients

Actualisation des outils de gestion : Tableaux de réservation / de stocks

Coordination avec les prestataires étrangers (restaurants, hôtels…)

Gestion des projets en collaboration avec le responsable commercial

Accueil des clients à l’aéroport lors des départs et suivi des opérations sur le terrain (le cas échéant)

Gestion des listings invités, invitations, relances

Mise en place des projets saison 2023/2024

PROFIL

Formation bac +3/4 en communication et événementiel

Vous êtes motivé(e), enthousiaste et avez une réelle affinité pour l’événementiel

Organisé(e), Rigoureux(se), excellent relationnel

Rédactionnel sans faille

Une bonne maîtrise de l’anglais est nécessaire

Bonne connaissance des outils informatiques : Word, Excel, Powerpoint, …

Le permis B est un plus

CONDITION DU STAGE

Durée : 6 mois

Gratification : 800 € brut / mois – Remboursement de 50% du titre de transport – Tickets restaurant offerts (valeur 10€50).

En tant qu’entreprise inclusive, SPORTFIVE s’engage pour la diversité et accorde la même considération à toutes les candidatures reçues, sans discrimination, car nous sommes convaincus que diversité et performance vont de pair.

CONTACT : felix.heitz.ext@sportfive.com