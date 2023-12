Offre de Stage : Coordination des Activités Accréditations – Paris 2024

Stage – Coordination des Activités Accréditations (H/F)

Description:

Localisation: Saint Denis

Paris 2024, c’est une équipe de plus d’un millier de collaborateurs passionnés qui ensemble, s’apprêtent à offrir au monde entier le plus grand événement jamais organisé en France : Les Jeux Olympiques et Paralympiques.

Être un collaborateur de Paris 2024 c’est partager une aventure humaine unique.

C’est l’opportunité de développer ses compétences comme nulle part ailleurs pour un projet rapide, challengeant et sur le devant de la scène. C’est un véritable accélérateur de carrière.

C’est chaque jour s’approcher du but et se challenger pour donner le meilleur : Partage, Exigence, Créativité.

Missions et responsabilités principales

Rattaché à la Direction Services aux Jeux, le pôle Accréditation Opérations est en charge de la planification et livraison des opérations Accréditation sur site, de la gestion des centres accréditations et ressources (humaines & matérielles) affiliées.

Sous l’autorité du Chef de Projet Accréditations, ce poste a pour objectif de contribuer à la bonne coordination et intégration des équipes ainsi qu’à les épauler dans la livraison de leurs activités.

Création et mise à jour des supports de communication interne et externe de la fonction accréditation

Compiler et analyser le reporting des activités

Supporter les différentes activités de l’équipe accréditations

Vos atouts pour réussir

Formation avec spécialité en gestion de projet et/ou 1ère expérience professionnelle

Maitrise du pack Office : Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Smartsheet

Anglais courant

Stage de 6 mois à pourvoir dès janvier

Rémunération minimale conventionnelle

Rejoindre Paris 2024 c’est rejoindre une équipe guidée par des valeurs fortes :

Le Partage : C’est l’ambition de faire avec les autres ;

La Créativité : C’est l’ambition de faire différemment, de rendre possible l’impossible, être audacieux ;

L’Exigence : C’est l’ambition de faire toujours mieux.

Pour Paris 2024, la diversité est une richesse. C’est pourquoi nous sommes notamment handi-accueillants.

Si vous faites partie d’une grande entreprise vous pouvez être, avec l’accord votre employeur, mis à disposition de Paris 2024 pour des missions variées tout en restant salarié de votre entreprise.

Ou peut-être êtes-vous éligible au congé sabbatique ?

Votre candidature sera étudiée par l’équipe recrutement de Paris 2024 avec le soutien de Randstad, Supporteur Officiel.

Pour postuler, rendez-vous ici