Nomination : Julien Rippert nouveau Directeur du Pôle Partenariats et Evènements de la Fédération Française d’Athlétisme

Depuis quelques jours, la Fédération Française d’Athlétisme a accueilli Julien Rippert au poste de Directeur du Pôle Partenariats et Evènements. Ce dernier l’a annoncé sur Linkedin.

Lancé il y a quelques mois, le recrutement pour ce poste détaillait comme ceci les principales missions. « Placé sous la responsabilité de la Directrice Générale et en interaction permanente avec les équipes opérationnelles métiers et les fonctions support, au sein d’une équipe à taille humaine, vos missions principales seront de garantir la mise en œuvre de la politique événementielle et partenariale de la Fédération sur l’ensemble de ses évènements de façon à participer à la promotion et au développement de l’athlétisme sur notre territoire ».

Passé par RMC et BFM pendant 12 ans, Julien Rippert était Directeur des Partenariats & Affaires Publiques du Groupe Le Five spécialisé dans le foot à 5 et le padel.

