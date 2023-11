Offre de Stage : créateur de contenus – EXO

EXO, c’est quoi ?

EXO est le premier site qui récompense les gens qui font du sport au quotidien ! La start-up française EXO, lancée fin 2022 par deux anciens de L’Equipe, collabore avec +200 salles de sport à Paris et événements sportifs, et a mis en place un système de rewards simple : plus les adhérents et participants scannent les QR code EXO présents dans les salles à chaque séance, plus ils gagnent des points et donc des cadeaux, offerts par les marques partenaires d’EXO (Lululemon, Feed, Everlast, MyProtein…).

EXO développe en parallèle son média digital dédié à la pratique sportive sur les réseaux sociaux : +40k abonnés sur Instagram et TikTok, +30M de vues cumulées, une communauté engagée.

A moins d’un an des Jeux Olympiques à Paris, rejoignez-nous pour faire d’EXO LE site dédié à la pratique sportive !

Tes missions :

– Participer au développement du média EXO : recherche d’idées, propositions et création de nouveaux formats

– Filmer les contenus (réel, interviews…)

– Travailler sur l’écriture et l’éditing des vidéos

– Monter les vidéos

– Travailler sur le calendrier éditorial

Profil recherché :

– Tu as une bonne connaissance des codes, des formats et des réseaux sociaux

– Tu as un intérêt pour le sport

– Tu es créatif

– Tu sais rédiger des contenus courts et engageants (sans faute d’orthographe)

– Tu es autonome et force de proposition

Contact : bmarmonier@exo-sport.fr