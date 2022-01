adidas installe un court de tennis flottant sur la grande barrière de corail en marge de l’Open d’Australie 2022

La semaine dernière, adidas a installé un court de tennis flottant sur la grande barrière de corail (Great Barrier Reef), au large de la côte du Queensland au nord-est de l’Australie.

L’occasion pour la marque aux trois bandes de présenter de la plus belle des façons ses tenues pour l’Open d’Australie 2022 et faire passer son message d’équipementier engagé dans la lutte contre les déchets plastiques.

Sur un court en matière recyclée, le quintuple médaillé d’or olympique Ian Thorpe ou encore la kayakiste Jessica Fox ont participé à une opération promotionnelle impactante dont le claim était « Plastic waste is a problem. Innovation is our solution ».

La collection de produits « Made With Parley Ocean Plastic » (50% plastique et 50% polyester) s’inspire du parc marin protégé du Queensland. Notons qu’adidas fera don du court de tennis éphémère à une école locale. Un terrain qui sera entièrement recyclé et réaménagé en terrain de sport.

