Offre de Stage : Evènementiel – LONGINES PARIS EIFFEL JUMPING

L’entreprise :

Le LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR – LONGINES PARIS EIFFEL JUMPING est un prestigieux concours de saut d’obstacles d’équitation CSI 5* du circuit du LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR et de la GCL. Écrin du circuit, cette étape allie Sport, Culture et Art de Vivre à la française dans un décor urbain et touristique unique.

La 9ème édition du LGCT-LPEJ aura lieu du 23 au 25 juin 2023 sur le Champ de Mars de Paris.

Missions :

STAGE A POURVOIR LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR – LONGINES PARIS EIFFEL JUMPING 2023

Poste au service Marketing Opérationnel et Opérations Grand Public

Durée : 4 à 6 mois

Date : A partir du 6 mars 2023

Lieu de stage : Château Bacon à Saint-Vincent de Paul (33440) + 2 dernières semaines de juin à Paris sur site de l’événement

Stage conventionné à temps plein + déplacement sur événement

Sous la responsabilité de votre tuteur de stage, vous contribuez à l’organisation de l’événement LGCT-LPEJ 2023 au sein du service Marketing Opérationnel et Opérations Grand Public.

À ce titre, vous participez aux activités suivantes :

• Participation à l’organisation de la Route Eiffel :

– Suivi de l’organisation générale : logistique, inscriptions cavaliers, communication, partenaires

– Suivi du partenariat avec la Région Ile-de-France

– Suivi des différents prestataires

• Participation à l’organisation du « Poney à l’École »

– Démarchages des écoles et suivi avec les enseignants

– Coordination du planning avec notre prestataire pour la venue du poney dans les écoles

– Coordination du planning pendant le LPEJ

• Participation à la gestion de l’espace bien-être :

– Proposition des différentes interventions et animations au sein de l’espace bien-être et suivi de ces animations

– Démarchages auprès des intervenants

– Recherche de partenaires

– Gestion des différentes interventions pendant le LPEJ

– Gestion des intervenants pendant l’événement

• Participation à la mise en place des actions RSE au sein du village

• Participation à la gestion des listings invités Tribune

• Participation à la gestion du village (animations) et des exposants

• Participation à la mise en place du stand du LPEJ

• Participation opérationnelle et production sur site (décoration, signalétique, expositions, plans de tables, activations diverses)

Vous serez amené(e) à suivre vos dossiers avec votre tuteur en amont de l’évènement et pendant.

Profil :

Vous êtes actuellement étudiant(e) en formation supérieure de niveau BAC+ 3/4/5 en École de Commerce ou équivalent. Vous êtes à l’aise autant sur la partie bureautique que la relation client en physique et par téléphone en français ou en anglais.

Vous êtes curieux, vous avez réellement envie d’apprendre et découvrir un événement d’envergure avec dynamisme et motivation !

Vous avez une grande rigueur.

Vous avez un esprit d’équipe et un bon relationnel.

Vous êtes structuré(e), organisé(e) et autonome.

Vous faites preuve de réactivité, d’efficacité et de polyvalence.

Vous aussi, vous détestez les fautes d’orthographe !

Vous utilisez avec aisance les logiciels informatiques (Word, Excel, PowerPoint).

Une très bonne maîtrise de l’anglais est indispensable, tant à l’écrit qu’à l’oral.

Vous souhaitez acquérir des compétences, développer vos connaissances dans le secteur du sport, luxe, événementiel. Vous connaissez le milieu de l’événementiel sportif, de l’équitation et du tourisme.

Vous êtes le ou la bienvenu(e) dans l’équipe !

Si votre profil correspond, que vous êtes disponible à partir du 6 mars 2023 pour une période de 4 à 6 mois, merci de nous envoyer votre CV et Lettre de Motivation à l’adresse mail suivante : abormioli@pariseiffeljumping.com

MERCI DE BIEN LIRE L’ANNONCE, les candidatures doivent impérativement correspondre à la période de stage pour être étudiées.