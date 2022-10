Best of tweets « sport business » et « marketing sportif »

Pour l’ensemble des acteurs du sport (clubs, fédérations, athlètes, médias, sponsors, Ligues, évènement,…) Twitter est devenu un outil de communication incontournable, une plateforme de veille et d’information sur laquelle l’humour et l’originalité sont des indispensables.

Sur Twitter, les fans de sport sont également nombreux à réagir et s’approprier l’actualité chaude du marketing sportif et du sponsoring. Avec les Twittos, c’est à double tranchant, notamment pour les marques !

Découvrez ci-dessous les tweets qui ont animé la sphère « sport business » ces dernières heures.

testing this new photo/video thing on here 🗽 @Ons_Jabeur pic.twitter.com/q0jegk3KqQ

NFL – Les Denver Broncos vous font un mot d’excuse

To: #BroncosCountry

See you tonight for #TNFonPrime. 😎

If you can’t make it, catch it on @PrimeVideo or locally on KMGH.

🧡, Broncos pic.twitter.com/X7shmxMajH

— Denver Broncos (@Broncos) October 6, 2022