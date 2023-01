Offre freelance : Coordinateur Logistique – IRONMAN France

Nous cherchons activement, pour notre entité française et basé à Nice, un coordinateur logistique freelance, bilingue français – anglais.

Call for tenders

“Logistics Coordinator -Contractor” (m/f/d)

Présentation du rôle

Le Logistics Coordinator est principalement responsable de la planification et de l’exécution de la logistique des événements organisés par l’équipe IRONMAN France. Il travaille en étroite collaboration avec les directeurs de course, les équipes opérationnelles et diverses parties prenantes internes comme externes pour assurer la bonne livraison des équipements et des fournitures sur site. Il est également responsable de la gestion et du fonctionnement de l’entrepôt français à Nice. Le Logistics Coordinator est un membre du département européen de Logistics et rend compte au Director of Logistics EMEA, mais est basé à Nice et travaille au quotidien avec l’équipe IRONMAN France.

Missions

• Gestion et tenue de l’entrepôt d’IRONMAN France à Nice ;

• Développement, exécution et suivi d’inventaire de l’entrepôt ;

• Gestion et tenue de l’équipement d’IRONMAN France ;

• Organisation et gestion des plans de transport de l’équipement d’IRONMAN France ;

• Gestion et suivi des commandes fournisseurs et livraisons ;

• Diverses missions en soutien de l’équipe opérationnelle France : gestion des flottes de véhicules de location, des toilettes, du catering, de courses annexes, signalétique,… ;

• Planification des besoins logistiques des événements, du déploiement de l’équipement et des consommables ;

• Planification et exécution du plan des stations de ravitaillements, de leurs besoins et de leurs déploiements ;

• Gestion et tenue des bases logistiques temporaires des courses ;

• Planification et gestion du staff auxiliaire des bases logistiques temporaires des courses ;

• Gestion de partenaires et fournisseurs sur site ;

• Soutien logistique dans d’autres pays d’Europe : planification et exécution sur site ;

• Missions et projets Logistics EMEA : développement et harmonisation de procédés dans la région, gestion des bulks pour EMEA, gestion des douanes, …

Aptitudes et compétences

• Une expérience professionnelle dans le domaine des événements et/ou de la logistique est appréciée ;

• La maîtrise de l’anglais et du français est indispensable, toute autre compétence linguistique (européenne) est fortement appréciée ;

• De bonnes compétences en communication sont essentielles, ce poste exige une communication efficace avec un large éventail de parties prenantes autour de nos événements ;

• Un grand souci du détail et une capacité à documenter les plans à un niveau élevé.

• Une aptitude à travailler dans un environnement d’équipe international ;

• Du pragmatisme, une capacité à mener plusieurs dossiers de front, faisant preuve d’une bonne gestion du temps ;

• Ce poste nécessite de travailler les week-ends pendant la saison des courses et de voyager dans la région EMEA ;

• Permis de conduire (voiture) requis ;

• CACES apprécié.

Un contrat sera établi pour la saison 2023. Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature, y compris vos attentes salariales et votre période de préavis.

Vous êtes intéressé(e) ? Veuillez postuler ici : https://ironmaneurope.wufoo.eu/forms/we-are-hiring/