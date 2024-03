14 fans malvoyants ont assisté au match France Allemagne grâce à Volkswagen et à la solution Touch2See

La FFF et son partenaire Volkswagen s’associent pour faire vivre les matchs des équipes de France aux personnes atteintes de déficience visuelle.

90% des personnes atteintes de déficience visuelle ne peuvent pas se rendre dans un stade de football en raison de manque de structure adapté. Pour pallier cette problématique, la FFF et Volkswagen, partenaires depuis 2014, ont fait appel à Touch2See.

Cette société a développé une tablette tactile qui permet de suivre les matchs grâce à un curseur magnétique qui reproduit en temps réel les déplacements du ballon et l’intensité du jeu. Ainsi, 14 personnes malvoyantes différentes assisteront aux matchs des équipes de France masculines et féminines en 2024.

En marge de ce dispositif, Volkswagen met en place des véhicules Volkswagen ID. 100% électrique pour faciliter l’accès jusqu’au stade. Ce fut par exemple le cas le 23 mars dernier lors du match amical entre la France et l’Allemagne ou lors de France – Chili à Marseille.

Une solution déjà vue lors de la dernière CAN

Soucieux de l’accessibilité pour tous, Volkswagen va faire vivre l’expérience tablette Touch2See à l’équipe de France féminine lors d’un tournage prochainement. Un « poster innovant », traduit en partie en braille, sera également distribué dans l’édition d’avril du magazine SoFoot.

Une belle initiative qui rend fière Arthur Chazelle, fondateur de Touch2See : « Nous sommes très heureux de l’initiative de Volkswagen et de la FFF de déployer notre solution sur l’ensemble des matchs des équipes de France en 2024. Cet engagement de long terme va nous aider dans le développement de la société et l’investissement de Volkswagen permet d’apporter une réponse plus complète aux problématiques rencontrées par les personnes déficientes visuelles dans leur accès aux matchs de football. »

Durant la dernière CAN, Touch2See était également présent dans les stades ivoiriens.

