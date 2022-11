Offre de Stage : Marketing Evènementiel – Peter Auto

Description de la société :

Depuis les années 80, l’agence Peter Auto s’est forgée une réputation internationale aussi bien dans le domaine de la voiture historique que moderne au travers de course, rallye et concours d’élégance.

Les évènements Peter Auto sont synonymes de passion et rassemblent les plus grands collectionneurs de la planète autour de leur passion.

Parmi les plus importants rendez-vous internationaux figurent les meetings Peter Auto :

– “Tour Auto”, rallye historique ;

– “Le Mans Classic”, course mythique ;

– “ Chantilly Arts & Elegance Richard Mille”, concours d’élégance.

Le calendrier de la saison de courses Historic Racing by Peter Auto compte un certain nombre d’évènements connus, attendus et toujours renouvelés : Spa Classic, Grand Prix de l’Âge d’Or, Dix Mille Tours du Castellet…

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur http://peterauto.peter.fr

Description de la mission :

Sous l’autorité d’une Chef Projet Marketing Senior, vous rejoindrez une équipe de 4 personnes au sein de laquelle vous serez chargé(e) d’assister les chefs de projets dans la préparation et dans le suivi des projets événementiels.

A ce titre vos missions principales seront les suivantes :

– Assister les responsables événementiels dans leurs missions (participation aux projets événementiels à court terme)

– Création des supports en lien avec le marketing (mise à jour documents internes, offres de partenariat, site web, emailing participants)

– Aide à l’organisation des évènements avec la préparation logistique (gestion et suivi des invitations, création de la signalétique, suivi des besoins catering/d’hôtellerie..…)

– Suivi des partenaires et de leurs besoins en amont et pendant les événements

Quelques déplacements seront à prévoir sur le terrain pour accompagner et assurer le suivi évènementiel.

Stage de 6 mois à pourvoir à compter de début avril ou une année de césure à partir de janvier.

Pas d’alternance.

Votre travail se centrera essentiellement sur 6 évènements majeurs du calendrier 2023: – Tour Auto : 16 – 23 avril – Spa-Classic : 12 – 14 mai – Grand Prix de l’Age d’Or : 2 – 4 juin – Rallye des Princesses Richard Mille 3-8 juin – Le Mans Classic : 29 juin – 2 juillet – Dix Mille Tours du Castellet : 1 – 3 septembre Stage à pourvoir à partir de mi janvier pour un minimum de 6 mois ou année de césure à partir de maintenant

De formation marketing (Bac+3 minimum) avec une spécialisation dans le marketing/communication événementiels et une bonne maitrise de l’anglais.

BON PLAN : Grâce à notre site, bénéficiez de 50€ offerts sur les offres d'abonnement CANAL+ (Canal+, beIN SPORTS, Eurosport...) rendez-vous ici pour en profiter

Rigoureux et dynamique, vous êtes avant tout motivé à l’idée de participer à une belle aventure. Organisé, vous savez rendre compte et définir les priorités. Très bonne maîtrise du pack Office. • Vous disposez de très bonnes qualités rédactionnelles et d’analyses, • Vous possédez une aisance relationnelle, une capacité d’écoute, d’analyse et d’adaptation. Alliant la réactivité au sens de l’anticipation, volontaire, disponible et autonome, vous appréciez le travail d’équipe.

Localisation : Paris 75018