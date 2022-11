David Beckham, Apple, l’Arabie Saoudite… Les folles rumeurs des potentiels racheteurs de Manchester United

Ce mardi, le conseil d’administration de Manchester United a annoncé examiner toutes les alternatives stratégiques, y compris un nouvel investissement dans le club, une vente ou d’autres transactions impliquant la société.

Depuis, les médias anglais et américains ont relayé plusieurs rumeurs, bruits de couloir et autres informations sur un potentiel rachat du club de Premier League. Un sujet qui enflamme évidemment la planète football.

Par où commencer ? Quand l’un des clubs les plus mythiques de l’histoire du football est officiellement à vendre, la pression médiatique devient forte. La question est pourquoi communiquer sur le sujet officiellement et à ce moment là ? Qui succédera à la famille Glazer, propriétaire de United depuis 2005 ? A quel prix ? D’après les médias anglais, les potentiels acheteurs sont nombreux. Parmi eux, des pistes pour le peu étonnantes.

La nouvelle piste : l’Arabie Saoudite

Il y a quelques heures, la chaîne Sky Sports a dévoilé une interview du Ministre des sports Saoudiens réalisée par le journaliste Rob Harris. Le prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal ne cache pas ses ambitions, il espère que des investisseurs saoudiens rachèteront Manchester United. Voici sa réponse lorsqu’on lui demande si les saoudiens seraient intéressés : « J’espère que oui, s’il y a des investisseurs et que les chiffres s’additionnent, et que cela fait une bonne affaire. Ensuite, le secteur privé pourrait intervenir, ou des entreprises du royaume pourraient intervenir. »

Mais ce n’est pas tout ! Après l’acquisition de Newcastle par un fonds d’investissement d’Arabie Saoudite, le pays pourrait avoir encore plus d’influence en Angleterre. Également à vendre, Liverpool pourrait aussi passer sous bannière saoudienne d’après le prince. Lui qui a également déclaré vouloir ramener Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans la ligue Saoudienne. Une chose est sûre, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal ne manque pas d’ambition.

La plus romantique : David Beckham

D’après The Sun, The Telegraph et The Financial Times, l’ancienne gloire mancunienne aimerait participer au rachat de son club formateur. Évidemment, il ne pourra pas à lui tout seul reprendre les commandes de Manchester United. Mais le Spice Boy « pourrait être impliqué dans un consortium pour acheter le club » selon The Sun.

En tant qu’ancien joueur des Red Devils, la présence de Beckham dans un groupe souhaitant racheter le club pourrait très certainement faire pencher la balance. David Beckham à la tête de Manchester United, évidemment ça fait rêver. D’autant plus que c’est une casquette que « Beck’s » expérimente actuellement. En effet, l’ancien milieu de terrain anglais dirige depuis 2018 l’Inter Miami, club de MLS qu’il possède en partie.

La plus probable : Sir Jim Ratcliffe

Ce nom vous dit quelque chose ? C’est normal, on parle là du patron d’Ineos et propriétaire de l’OGC Nice. Le milliardaire anglais serait, en effet, très intéressé à l’idée de racheté Manchester United, club qu’il dit avoir supporté durant son enfance.

Le désir du businessman d’être présent dans le championnat de son pays natal n’est pas nouveau. Ratcliffe avait fait une offre de 4,25 milliards de livres sterling (environ 5 milliards d’euros) pour le rachat de Chelsea en mars dernier.

La plus folle : Apple

Cette fois-ci, l’information nous vient du Daily Star. Le géant américain Apple, souhaiterait acquérir le club. Selon le journal, le directeur général de la marque à la pomme, Tim Cook pourrait étudier les avantages que lui donnerait le rachat de Man United et pourrait également engager des pourparlers avec les banques désignées pour superviser la vente. Le souhait d’Apple de s’impliquer dans le monde du football n’est pas nouveau, la marque sera la sponsor maillot manche de l’ensemble des franchises MLS dès 2023 et son diffuseur global.

Mais selon le média américain CBS cité par RMC Sport, Apple n’aurait aucune intention de racheter Manchester United.

Quoi qu’il en soit, les futurs propriétaires de Manchester United devront mettre la main à la poche. The Telegraph indique que la famille Glazer pourrait demander entre 8 et 9 milliards de livres sterling (soit entre 9,3 et 10,4 milliards d’euros) pour s’offrir le club de Premier League.

Récemment, l’investisseur de TeamViewer, sponsor maillot des Red Devils, a fait pression pour l’annulation des contrats de sponsoring avec le club et l’écurie Mercedes F1, évalué à 73 millions de dollars par an.

