À l’occasion de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Nike a conçu un maillot « mashup » reprenant les designs des principales sélections sous contrat. Une pièce baptisée « The One Nike Jersey ».

Imaginez le coq français, les 5 étoiles du Brésil et les « Three Lions » anglais sur un même maillot. Inimaginable non ? C’est toutefois la dernière réalisation de Nike en collaboration avec le détaillant espagnole Sprinter et le sculpteur textile Alex Hug, comme le rapporte le site Footyheadlines.com

Le « One Nike Jersey » regroupe le design des tuniques domiciles et extérieures des grosses sélections que la marque au swoosh équipe.

On retrouve ainsi la France, le Brésil, l’Angleterre, le Portugal, mais aussi les Pays-Bas et les États-Unis. Un maillot visant à réunir toutes les identités sur un pied d’égalité. Pourtant, les pays comme le Qatar, l’Arabie Saoudite ou encore la Pologne dont Nike est l’équipementier, n’y figure pas.

Une pièce mise aux enchères

Un seul exemplaire de ce maillot a été produit et sera vendu aux enchères sur le site de Sprinter. La totalité de la somme récoltée sera remise à la Commission espagnole d’Aide aux Réfugiés (CEAR). Le détaillant Sprinter s’est également engagé a reversé, en plus, la même somme à CEAR.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sprinter (@sprinter_es)





Ce type de maillot « mash up » est devenu un classique pour la marque au swoosh. En 2019, Nike avait réalisé un projet similaire avec les maillots de Manchester City pour célébrer la fin de leur collaboration.

Une initiative utilisée déjà en 2014 avec un autre club anglais, celui d’Arsenal.

Côté chaussure, la marque américaine avait sorti en 2016 une paire de crampons reprenant 16 designs emblématiques du modèle mercurial.

