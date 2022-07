Offre de Stage : Marketing Promotion France – Dunlop

Missions

• Suivi administratif des contrats avec les enseignants et les clubs partenaires ;

• Suivi des dotations ;

• Création et mise en œuvre d’un outil de suivi en collaboration avec le Service Clients ;

• Gestion des échanges courants avec les enseignants et les clubs partenaires ;

• Travaille sous la responsabilité du RESPONSABLE PROMOTION ET MARKETING FRANCE.

Profil

FORMATION & EXPÉRIENCES

• Ecole de commerce ou équivalent ;

• Expérience dans les sports de raquettes indispensable, Tennis et Padel de préférence ;

COMPÉTENCES

• Maitrise des techniques commerciales (prospection, négociation, fidélisation) ;

• Bon niveau en anglais de préférence ;

• Excellente maitrise de Powerpoint, Word et Excel ;

• Compréhension des enjeux des pour les différents interlocuteurs (Club, Marque, Réseau de distribution, Consommateur final) ;

• Parfaite maitrise de l’écosystème « Sports de raquette » (Interlocuteurs, marques, produits) ;

QUALITÉS REQUISES

• Profil orienté objectifs et résultats ;

• Capacité à convaincre ;

• Très bonne aisance relationnelle, entretien de réseau ;

• Curiosité, ténacité et persévérance.

Conditions particulières

Début du contrat : ASAP

Durée du contrat : Selon Formation, idéalement immersion de 6 mois.

Lieu : Boulogne Billancourt, télétravail possible.

Rémunération : Selon type de stage.

Pour postuler :

Vous pouvez envoyer votre CV à : fr_recrutement@dunlopsports.com