F1 – Une offre « La Plage » pour suivre le Grand Prix de France 2022 dans une piscine

Ce week-end, le circuit Paul Ricard situé au Castellet accueille le Lenovo Grand Prix de France 2022 de Formule 1.

Outre les « traditionnelles » offres d’hospitalités VIP, billetterie Grand Public ou encore tribunes Gasly et Ocon, les organisateurs ont décidé de proposer une nouvelle expérience aux spectateurs avec la tribune « La Plage ».

399€ la place pour dimanche

Limité à 200 places par jour, cette tribune spéciale propose de suivre les performances des pilotes confortablement installé sur un transat avec parasol et boisson posée sur la table basse. Une piscine a également été installée pour que les spectateurs puissent piquer une tête et se rafraîchir. Des animations musicales et un bar sont également inclus dans l’offre.

Comptez 399 euros pour une place sur la journée de dimanche et la course (complet). Le samedi, jour des qualifications, l’offre est à 279 euros et il reste quelques places. Pour la journée de vendredi, le prix était de 159 euros.

L’offre « La Plage » :

• Piscine et cabine

• Transat, parasol et table basse

• Bar privé

• Circulation libre dans l’enceinte du circuit

• Accès à l’intégralité des animations

• Concerts le soir

• Un espace privé accessible uniquement aux clients de l’offre

• Limité à 200 places par jour

Lors du premier Grand Prix de F1 de Miami en mai dernier, les organisateurs avaient proposé des offres d’hospitalités incluant une piscine, comme le Hard Rock Beach Club. De quoi proposer une « Fan Experience » plutôt sympa.

Un évènement qui s’était également illustré avec un faux port de plaisance (marina) installé à proximité directe du circuit, avec présence de yachts.

