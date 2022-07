1969 et le premier pas sur la Lune pour le storytelling du nouveau maillot extérieur « rouge et noir » de Manchester City conçu par Puma

Hier, Manchester City a dévoilé son nouveau maillot extérieur pour la saison 2022-2023. Conçu par Puma, le maillot, rouge et noir, s’inspire de celui porté en 1969.

Autour de ce nouveau maillot away, l’équipementier allemand et le club de Premier League ont également souhaité célébrer l’anniversaire du premier pas sur la Lune, le 20 juillet 1969, par Neil Armstrong. L’occasion pour Puma de s’appuyer sur un storytelling… lunaire. Un univers qui a également inspiré un autre club cette année, l’Olympique de Marseille, avec la campagne « Bienvenue sur Mars ».

En fin d’année 2020, le Stade Toulousain avait dévoilé un maillot « venu de l’espace » conçu avec l’astronaute Thomas Pesquet.

Présent aux USA pour sa tournée estivale, le club de Premier League a profité de l’occasion pour envoyer quelques joueurs (Haaland et Grealish) visiter le centre spatial de la NASA à Houston. L’occasion bien évidemment d’alimenter un peu plus le storytelling autour du nouveau maillot away.

« Inspired by Milan, made in Manchester »

Concernant le design, Puma explique dans son storytelling : « Conçu par le légendaire Malcolm Allison, la tenue comportait des rayures verticales rouges et noires qui ont triomphé lors de la finale de la FA Cup 1969 et de la Coupe de la Ligue et de la Coupe des vainqueurs de coupe d’Europe 1970, marquant à jamais le coeur des supporters. »

Outre l’histoire lunaire, l’équipementier et le club ont également diffusé une seconde campagne « Inspired by Milan, made in Manchester » rappelant les origines du design de ce kit.

