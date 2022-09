Offre de Stage ou Alternance : Content Marketing Junior Manager – Kavval

🤔 Kavva… quoi ?



Faire un choix parmi les milliers de courses à pied proposées en France chaque année n’est pas une mince affaire, encore faut-il les trouver et s’y inscrire. Tu t’en es probablement déjà rendu compte si tu es un coureur régulier.

C’est la mission que s’est donnée Kavval : révolutionner ce sport (et qui sait peut-être d’autres dans le futur) en permettant à tous les coureurs de participer aux courses qui leur correspondent. À mi-chemin entre un calendrier, un guide touristique et une billetterie événementielle, notre ambition est de devenir le site de référence où aller chercher son prochain défi running.

Lancé en août 2021, Kavval connaît un démarrage très fort en moins d’un an. Après un premier tour de financement réussi, l’objectif est désormais d’accélérer encore le développement de la plateforme.

🤓 C’est quoi le programme ?



Nous cherchons un ou une Content Marketing Junior Manager qui intègrera notre équipe Content/Communication pour augmenter la notoriété de la plateforme, exploser en SEO et générer des leads !

Participer à la création de la stratégie de contenu en lien avec notre ligne éditoriale et notre stratégie SEO (pas besoin d’être un expert du référencement naturel, on te donnera toutes les clés pour monter en compétence sur le sujet).

Construire des contenus et storytellings modernes, pertinents et inspirants pour la communauté.

Paramétrer, publier et animer les contenus (textes, visuels, infos produit) sur le site et les décliner sur d’autres supports si besoin (réseaux sociaux, etc.).

Être garant de la qualité et de la cohérence de l’ensemble du contenu publié.

👉 C’est toi qu’il nous faut !



Nous cherchons une personne ultra-motivée, qui a envie d’apprendre, qui partage nos valeurs et qui a envie de se retrousser les manches :

Tu es en M1 ou M2, d’école de commerce, de littérature, de communication ou de journalisme.

Tu as un excellent niveau rédactionnel, et tu sais faire preuve de créativité pour inventer de beaux storytellings.

Tu es passionné(e) par le digital et ressens l’envie d’évoluer dans la tech en Start-up.

Tu te retrouves dans nos valeurs : humilité, engagement et solidarité.

Petit plus : tu as une bonne connaissance/pratique de la course à pied et des sports d’endurance en général.

👋 Pourquoi rejoindre l’aventure ?

Nous t’offrons un cadre de travail agréable et inspirant dans un secteur vraiment cool !

Tu auras l’occasion de déployer tes talents, développer tes compétences en autonomie et d’exprimer toutes tes bonnes idées.

Nous te garantissons un management pédagogue et bienveillant pour exploser nos objectifs collectifs.

Tu auras l’opportunité de développer ton réseau pro comme jamais !

🤐 Ouf… enfin la conclusion !



Si le projet t’intéresse, que tu souhaites en savoir plus et que tu penses être LA personne qu’il nous faut, envoie-nous ta candidature: contact@kavval.com. On a hâte de te rencontrer !

Poste basé à Lyon