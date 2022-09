Qatar Airways dévoile sa nouvelle publicité « We will rock you » en marge de la Coupe du Monde de football 2022

En ce début du mois de septembre et la rentrée, Qatar Airways lance une nouvelle campagne publicitaire autour de la Coupe du Monde de football 2022.

Sur la musique « We Will Rock You », la compagnie aérienne, partenaire de la FIFA, illustre l’expérience que pourrait vivre les supporters lors de leur voyage au Qatar pour le mondial qui débute le 20 novembre.

« L’hymne entraînant reflète la conviction de la compagnie que le sport est un langage universel qui unit les fans et traverse les frontières » peut-on lire dans un communiqué.

En parallèle à ce spot publicitaire d’une durée d’une minute, Qatar Airways propose également aux internautes un jeu en ligne vous plongeant dans une sorte de métavers (univers virtuel) avec QVERSE afin de vous faire découvrir les avantages d’un siège classe affaires et de tenter de gagner un voyage au Qatar pour la Coupe du Monde 2022.

« Nous sommes prêts à transporter les fans du monde entier pour assister au plus grand spectacle sportif de la planète. Que ce soit par le biais du voyage, du sport, de la musique ou de l’innovation, nous nous efforçons de connecter les fans et d’unir le monde entier au Qatar pour ce qui sera une expérience vraiment inoubliable » ajoute M. Akbar Al Baker, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways.

A lire aussi