ParionsSport utilise le « You’ll never walk alone » dans sa nouvelle campagne de communication signée de l’agence Rosapark

Le pari sportif peut aussi être un moment de partage. C’est en tout cas la vision défendue par ParionsSport dans sa nouvelle campagne de communication réalisée par Rosapark.

En allumant le poste de télévision cette semaine, vous avez sûrement entendu la chanson « You’ll never walk alone », entonnée par un homme. Non, les supporters de Liverpool ne sont pas revenus à Anfield. Il s’agit ici de la nouvelle campagne de communication du site de paris sportifs en ligne ParionsSport.

» Le pari est plus fort quand on le vit ensemble « , un message fort

Depuis dimanche 14 février, la marque de paris sportifs de la FDJ a investi les spots publicitaires avec son film d’une cinquantaine de seconde réalisé par Lou Escobar. Le message de cette campagne : le pari est plus fort quand on le vit ensemble. En témoigne cette citation de Richard Courtois, Directeur paris sportifs FDJ : « Nous avons souhaité à travers ce film retranscrire les sensations et les émotions vécues par les parieurs dans leurs moments de partage. » D’autres formats très courts viendront se rajouter ainsi qu’une campagne d’affichage.

Rosapark, l’agence à l’oeuvre

Depuis 2019, la communication autour de la marque a été confiée à l’agence de communication Rosapark. L’ambition de cette collaboration est de gagner en modernité et d’affirmer sa position de leader sur le marché du pari en ligne en France.