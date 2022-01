Tennis – BOSS nouvel équipementier de Matteo Berrettini

En ce début d’année 2022 et après Gaël Monfils, un autre joueur majeur du circuit ATP change d’équipementier textile.

L’italien Matteo Berrettini a en effet signé un contrat pluriannuel avec la marque BOSS. L’actuel numéro 7 mondial portera les couleurs de la marque sur et en dehors des courts de tennis, devenant ainsi ambassadeur global. Dans le cadre de cet accord, une collection capsule sera commercialisée à partir du 17 janvier 2022. Une collection spécifique BOSS x MATTEO BERRETTINI sera également lancée cet été.

« J’ai toujours été un fan de BOSS et c’est un honneur de collaborer avec une marque de mode aussi puissante » précise Berrettini dans un communiqué. « Je suis particulièrement fier d’avoir l’opportunité de redonner à la communauté italienne avec chaque vente de notre collection capsule en faveur des enfants défavorisés en Italie. J’ai hâte d’avoir un impact positif grâce à notre partenariat ».

La marque BOSS succède ainsi à Lotto qui habillait et chaussait l’italien jusque là. A ses pieds, Matteo Berrettini porte désormais des chaussures Asics. Côté raquette, pas de changement, l’italien jouant toujours avec une Head.

« Matteo Berrettini est une grande personnalité sur et en dehors du court et nous sommes plus que ravis de collaborer avec lui dans les années à venir. Son esprit et son attitude, qui font de lui plus que l’un des meilleurs joueurs de tennis au monde, sont incroyablement impressionnants » a ajouté Daniel Grieder, PDG de HUGO BOSS. « Matteo intègre ce que représente un patron aujourd’hui : faire preuve d’une forte volonté, prendre les bonnes décisions et inspirer les gens partout dans le monde »

Notons que son sponsor RedBull continuera de s’afficher sur ses tenues et sa casquette.

Un contrat équipementier qui fait évidemment écho à un autre signé par une autre maison de mode, Armani, avec Fabio Fognini. D’autres marques de mode « lifestyle » ont également investi le tennis ces dernières années comme H&M, Uniqlo, ou encore Célio il y a quelques mois avec Benoît Paire.