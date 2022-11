Offre Emploi (CDI) : Chargé.e de Communication – Chambéry Savoie Mont Blanc Handball

Dans le cadre de son développement et la mise en place de son projet « Horizon 2025 », le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball est à la recherche de sa ou son futur.e Chargé.e de communication et relations presse.

Depuis plus de 25 ans, le Chambéry Savoie Mont Blanc évolue au plus haut niveau national. Fort de 19 campagnes européennes et d’une présence reconnue de ses joueurs et de son staff en sélections nationales, le club brille également à l’international.

Jouant les premiers rôles dans le championnat le plus compétitif du monde, le club s’appuie sur sa formation pour réaliser ses performances et investit dans celle-ci en développant la 1ère Académie Internationale de Handball !

Avec des valeurs comme l’ambition, la générosité et la responsabilité, le Chambéry Savoie Mont Blanc est un réel acteur social, partie prenante de l’économie locale.

Rejoignez un des clubs phares du panorama handballistique français !

Sous la responsabilité du Directeur marketing & développement, vous participerez au développement de l’image et de la notoriété du Chambéry Savoie Mont Blanc et aiderez le club à atteindre ses objectifs.

VOS MISSIONS PRINCIPALES

• Participation à l’élaboration et à la mise en place du plan de communication pour l’ensemble du groupe Chambéry Savoie Mont Blanc Handball

• Développement de la stratégie digitale du groupe Chambéry Savoie Mont Blanc Handball

• Gestion et animation des médias sociaux, du site internet et de l’application (Rédaction de brèves, articles, présentations de matchs, résumés de matchs des différents effectifs du club, interviews auprès de joueurs, acteurs sportifs et extrasportif…)

• Couverture des événements sportifs et extra sportifs (matchs domiciles et extérieurs, conférence de presse, événements partenaires liés au club, événements Fonds de dotation…)

• Création des supports graphiques web et print (flyers, affiches, plaquettes, PLV, visibilité digitale…) de l’ensemble du groupe Chambéry Savoie Mont Blanc

• Développement et création de contenus photos et vidéos pour l’ensemble du groupe

• Gestion des relations presse du groupe Chambéry Savoie Mont Blanc (Accroitre la visibilité et l’image de marque du club auprès des médias / Rédaction des communiqués du club / Organisation des conférences de presse / Gestion presse les soirs de matchs à domicile et à l’extérieur / Analyse des retombées presse et identification des sujets d’actualité pouvant impacter le club)

• Accompagnement et participation aux différents événements organisés par le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball

• Identification et développement de nouveaux formats et de nouveaux contenus

• Veille sur les actualités du marketing sportif et tendances du secteur

Votre profil

De formation supérieure en marketing et communication vous disposez d’une aisance relationnelle et rédactionnelle.

Fort.e d’une expérience réussie a minima de 1 à 3 ans à un poste similaire dans le milieu du sport ou de la communication.

Vous êtes passionné.e par la communication visuelle, le marketing, le digital et les réseaux sociaux, vous êtes curieux et aimez découvrir de nouvelles tendances.

Vous maitrisez les nouveaux médias de communication.

Vous maîtrisez les outils PAO et les logiciels de retouche d’images.

Vous maîtrisez les outils de montage vidéo et le motion design.

Vous êtes une personne créative, curieuse, rigoureuse et autonome.

D’un naturel avenant et disposant d’un bon relationnel, vous appréciez échanger avec les autres et faites preuve de proactivité quant à la recherche d’information.

Vous êtes organisé.e, vous savez anticiper et planifier vos actions.

L’esprit d’équipe, l’humilité et le travail collaboratif sont indispensables pour réussir dans ces fonctions.

Un fort intérêt pour le monde du sport et de l’événementiel est un plus.

Ce poste demande un engagement important !

Rejoignez-nous !

—————————————————————————————————————–

Poste en CDI à temps plein basé à Chambéry – 400 avenue des Follaz – Groupama Académie

Prise de poste : dès que possible

Rémunération : selon profil et expérience

Pour candidater, merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation et d’un portfolio de réalisations graphiques et vidéos à tomas.fior@teamchambe.com avant le mercredi 16 novembre 2022 – Objet : Candidature Chargé.e de communication