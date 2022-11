La marque « Visionnaire » de Bigflo et Oli à l’origine du nouveau maillot third du Téfécé 

Visionnaire et le Téfécé ont dévoilé le troisième maillot du club. Une tunique designé par la marque des deux rappeurs originaire de Toulouse.

Un an après l’officialisation de leur partenariat, la première activation est là ! La marque créée par Bigflo et Oli est à l’origine du design de la troisième tunique du Toulouse FC. Un signe d’autant plus fort que les deux rappeurs sont originaires de la ville.

« C’est une première pour nous de dessiner un maillot de foot et quel honneur que ce soit avec notre club de Coeur : le Toulouse Football Club. Nous l’avons dessiné dans le but de créer une pièce unique et décalée. » précisent les intéressés dans un communiqué.

Le maillot reflète plusieurs tons de violet, couleur mythique du club. L’équipementier Craft et Visionnaire s’associent donc pour un maillot third unique et rare. Très rare même puisque seulement 310 exemplaires de ce maillot original sont mis en vente dès aujourd’hui au prix de 85€ (boutique du Stadium, boutique en ligne du TéFéCé et boutique Visionnaire du centre-ville).

Parmi eux, 31 maillots pros exclusifs floqués du logo Visionnaire seront disponibles à la boutique Visionnaire de Toulouse au prix de 120€.

Une collection capsule vient accompagner également ce maillot third :

Hoodie – 55€

T-shirt Visionnaire x TéFéCé – 25€

Bonnets & Casquette – 25€

T-shirt 31 Visionnaire x TéFéCé – 35€

T-shirt Enfant Visionnaire x TéFéCé – 20€

Mug Visionnaire x TéFéCé – 10€

Un maillot porté en match contre Monaco

Les joueurs du club auront l’occasion de se montrer dans leur nouvelle tunique dès dimanche. À l’occasion de la réception de l’AS Monaco lors de la 14e journée de Ligue 1, les joueurs du Téfécé arboreront ce nouveau maillot.

Un projet qui vise à toucher une cible qui va bien au-delà du simple fan de football. « A travers cette tunique et une collection capsule, Visionnaire et le TéFéCé ont œuvré à proposer un catalogue de produits originaux destinés aux amateurs de football, de musique et de mode. » ajoute Olivier Jaubert, directeur général du club.

Ajoutons enfin que ce maillot propose une dernière subtilité. Craft annonce avoir ajouté une puce NFC dans le logo du maillot. Le directeur général de la marque Antoine Chouissa précise « L’ajout de détails techniques innovants, comme la puce NFC dans le badge, démontre l’adaptabilité de la marque à toutes les contraintes techniques. »

À voir si les fans pourront interagir avec le club, comme l’avait fait Puma pour le maillot third de l’OM en 2020, ou encore adidas avec le ballon de la Coupe du Monde 2018. Une initiative technologique qu’utilise Nike pour ses maillots NBA depuis 2017.

Un buzz à en faire sauter le site du club

Malheureusement (ou heureusement) pour le Toulouse Football Club, tout ne s’est pas passé comme prévu.

En effet comme le rapporte le site lesviolets.com, lorsque les supporters attendaient avec impatience devant leur ordinateur pour commander le maillot ce matin à 10h, crac… le site a affiché une rupture de stock presque immédiate. Le club a rapidement publié un message signalant une panne informatique. Mais la polémique a enflée sur les réseaux sociaux.

Même le club n’était pas prêt…

Après avoir détruit la boutique en ligne ce matin, vous avez fait disparaître tous les maillots disponibles en ligne en moins d’une minute ! Du jamais vu chez nous 😳#TFCxVisionnaire — Toulouse FC (@ToulouseFC) November 3, 2022

On est toujours plus intelligents après. Il y un an, au moment de dessiner les contours de ce projet #TFCxVisionnaire (histoire, design, gammes, volumes), personne n’aurait pu imaginer la folie générée par un maillot third du TéFéCé… 🙃 — Toulouse FC (@ToulouseFC) November 3, 2022

Ce n’est pas ce qui est écrit bien au contraire. Aujourd’hui, on a pris des leçons qui vont nous servir pour la suite 🙂 — Toulouse FC (@ToulouseFC) November 3, 2022



Autre couac, la revente. Maintenant que tous les maillots ont été vendus, la bataille de la revente commence. Mais à des prix qui dépassent parfois l’entendement. Sur Vinted par exemple, un compte vend un maillot en taille S à 450€. À croire que Bigflo et Oli étaient trop grands pour le club…

Ajoutons enfin que le club a lancé un site web dédié lemaillot.vision-naire.toulousefc.com sur lequel les acheteurs du maillot pourront accéder à une vidéo bonus grâce à un code présent sur leur ticket de caisse…

