Média – TF1 dévoile son dispositif pour la Coupe du Monde de football Qatar 2022

Diffuseur en clair de la compétition, TF1 a dévoilé il y a quelques jours sa programmation pour la Coupe du Monde de football 2022 disputée du Qatar. Commentateurs, Équipe de France, programmes… TF1 est prêt !

Après beIN SPORTS, c’est au tour de TF1 de dévoiler son dispositif pour le mondial. Et cela commencera dès le 9 novembre prochain avec la liste des joueurs sélectionnés par Didier Deschamps. Présent aux côtés de Gilles Boulleau lors du JT de 20h, le sélectionneur répondra aux questions du journaliste.

11 jours plus tard, le 20 novembre TF1 diffusera la cérémonie d’ouverture à partir de 16h20. S’en suivra le premier match du mondial entre le Qatar et l’Équateur, commenté par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu.

28 matchs en clair

Pour cette édition 2022, la chaîne diffusera en clair 28 des matchs les plus prestigieux du mondial :

Les 16 meilleurs matchs du premier tour, dont les 3 matchs des Bleus.

Les 5 meilleurs huitièmes de finale.

Les 3 meilleurs quarts de finales ainsi que les deux demi-finales.

La petite finale, mais aussi et évidemment la finale.

Depuis la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de nombreux évènements sportifs dont la Coupe du Monde de football doivent être diffusés sur des chaînes en clair. Tous les matchs des Bleus seront donc diffusés sur TF1 + codiffusion sur beIN). Toutes ces rencontres pourront également être visibles en live et en replay sur MyTF1. Les plus beaux buts et les meilleures actions du mondial seront également disponibles sur le replay de la chaîne.

Lors des JT de 13h sur TF1, « Le journal de la Coupe du Monde de la FIFA » proposera un résumé de la compétition.

Un enjeu d’audiences et d’image

Pour TF1, la diffusion de la Coupe du Monde de football est l’assurance de booster ses audiences, notamment lors des matchs de l’Equipe de France.

Les 28 matchs diffusés par TF1 lors de la Coupe du Monde 2018 disputée en Russie (et remportée par les Bleus) avait enregistré une audience moyenne de 8,7 millions de téléspectateurs. Pour les matchs de l’Equipe de France uniquement, l’audience moyenne était à 13,7 millions. La finale France – Croatie a elle enregistré 19,3 millions de téléspectateurs en moyenne, soit la 7ème meilleure audience historique pour du sport.

Concernant le prix des publicités pour cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, le spot de 30 secondes (bruts HT) pourrait atteindre les 330 000€ pour une finale avec l’Equipe de France. Pour plus de détails sur les prix des pubs, c’est ici

Les équipes de consultants et journalistes

Aux commentaires des matchs, les téléspectateurs pourront évidemment compter sur le duo Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu. La chaîne accueillera aussi un nouveau binôme de commentateur : Julien Brun et Rudi Garcia.

Saber Desfarges, qui vient de rejoindre Téléfoot, sera le journaliste attitré des hommes de Deschamps. Il sera au plus près de la sélection en étant présent au camp de base, mais aussi au bord du terrain sur les matchs de l’équipe de France.

À l’image de la dernière édition en Russie, le journal d’après match « Le Mag » fera son retour. Au programme des exclus, des débriefs et analyse des matchs. Mais aussi des interviews exclusives, des reportages en coulisses pour faire vivre aux téléspectateurs les Bleus de l’intérieur et ne rien rater de cette Coupe du Monde.

Toujours présenté par Denis Brogniart, il sera accompagné de plusieurs consultants. Nadia Benmokhtar, ancienne joueuse et consultante football, Marine Marck, journaliste Téléfoot, Rio Mavuba, ancien international français et champion de France avec Lille et Adil Rami, Champion du monde 2018 et Champion de France avec Lille.

Téléfoot impliqué à 100%

Diffusée chaque dimanche, la célèbre émission de football sera entièrement dédiée à cette Coupe du Monde. L’émission sera présentée par Thomas Mekhiche et décryptera les moments forts de la compétition, mais aussi toute l’actualité de l’Équipe de France.

À partir du 20 novembre, l’émission « La Quotidienne » sera diffusée 7 jours sur 7 durant les 5 semaines de compétition. Interviews, entraînements, conférences de presse, images insolites et indiscrétions, les téléspectateurs ne louperont rien de la Coupe du Monde. Les équipes proposeront une interaction avec la communauté « Téléfoot » avec la « Question du Jour ».

« La Quotidienne » est diffusée sur Youtube et Facebook et se déclinera deux fois par semaine sur Snapchat tout le long de la compétition.

Un documentaire événement sur l’Équipe de France

Un documentaire inédit sera aussi diffusé sur TFX le mardi 15 novembre à 21h25 et sur TF1 le dimanche 20 novembre à 23h20. « Renaissance, une décennie Bleue » de Grégoire Margotton revient sur les dix dernières années de l’Équipe de France. Avec comme intervenants Didier Deschamps, son adjoint Julien Stéphan, et 20 joueurs, dont une moitié sera encore là lors de la Coupe du Monde au Qatar.

TF1 tentera de renouer avec le succès rencontré lors de la Coupe du Monde 2018 puisque 51 millions de personnes l’avaient regardé sur TF1. Un succès largement lié au sacre de l’Équipe de France.

À lire aussi