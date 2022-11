Offre Emploi (CDI) : Fitting Specialist – Titleist

Join the #1 Ball in Golf

Titleist et Footjoy sont des marques connues de tous les golfeurs du monde entier. Ces marques font partie du groupe Acushnet, le plus grand manufacturier d’article de golf au monde, dont le siège est basé à Fairhaven (USA).

Nous vous offrons une opportunité unique et passionnante de rejoindre l’équipe Titleist en France. Vous êtes passionné par le golf ? Ou vous avez déjà une expérience professionnelle dans l’industrie du golf ? Vous voulez rejoindre un environnement dynamique, innovant et jeune ? Nous sommes impatients de vous rencontrer…

Afin d’être à la hauteur de notre position de leader sur le marché européen du golf et de poursuivre la croissance de notre entreprise, nous recrutons le poste suivant :

Titleist Fitting Specialist (m/f/d)

France – Est / Sud-Est

En tant que Titleist Fitting Specialist, vous serez directement rattaché au responsable Fitting Titleist (Fitting & Education Leader) de la région Mainland South Europe. Vous représenterez la marque Titleist et serez en contact avec un grand nombre de partenaires commerciaux et de golfeurs. Vous serez responsable de la promotion de nos balles et clubs de golf à travers la formation et le fitting, vos principales missions consisteront à :

• Travailler en partenariat avec notre équipe commerciale tout au long de l’année pour stimuler les ventes et développer l’activité de Titleist par la mise en place d’événements de fitting de clubs et de balles pour les golfeurs de tous niveaux.

• Développer les partenariats et former les partenaires par le biais de présentations qualitatives des produits à des groupes de professionnels et/ou de consommateurs, dans des contextes formels et informels, en veillant à ce qu’ils aient les connaissances et les compétences nécessaires pour présenter l’histoire de nos produits.

• Soutenir l’équipe commerciale et marketing de Titleist lors des grands évènements (Tournois Tour Européen, Homme et Femme, réunions commerciales internes…).

• Assurer un soutien à la future génération de joueurs amateurs, notamment lors de la phase de lancement de nouveaux produits.

• Présenter régulièrement des rapports détaillés en fournissant une vue d’ensemble des événements et en évaluant les principaux objectifs de performance.

• Représenter en permanence la marque Titleist de manière professionnelle, tant auprès des professionnels que des consommateurs.

• Gérer consciencieusement les stocks de balles et de clubs de golf Titleist, les échantillons et autres accessoires.

Votre Profil:

• Vous êtes un golfeur passionné qui souhaite débuter ou poursuivre sa carrière dans l’industrie du golf.

• Vous avez idéalement de l’expérience dans une fonction tournée vers le client, la maîtrise du Fitting de clubs de golf est un avantage.

• Vous êtes capable de communiquer en Français et en Anglais.

• Vous comprenez les enjeux d’une marque international et pouvez travailler dans un environnement international.

• Vous êtes sociable, empathique, vous savez écouter et aimez rencontrer de nouvelles personnes.

• Vous êtes capable de travailler en équipe ainsi qu’en autonomie.

• Vous êtes connu pour votre force de proposition et pour votre motivation.

• Vous êtes disponible pour travailler à des horaires flexibles y compris les weekends (semaine de 5 jours du mardi au samedi).

• Titulaire du Permis B.

• Vous habitez dans la région Lyonnaise ou êtes disposé à y emménager.

Nous vous offrons:

• Un métier passionnant et stimulant au sein d’un groupe leader dans l’industrie du sport.

• Une formation complète et une intégration au sein d’une équipe de golfeurs passionnés et d’experts.

• Un contrat à durée déterminée (CDI).

• Un véhicule de fonction vous sera fourni pour un usage professionnel uniquement.

• Une rémunération attractive et nombreux avantages.

Pour candidater :

Envoyer votre CV et lettre de motivation en anglais par mail avec la référence TT-FS-FR à l’adresse :

Recruitment_Mainland@acushnetgolf.com

Nous sommes impatients de recevoir candidature !