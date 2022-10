Betclic Elite – « Plus de 200 000€ investis » pour le match de basket à Roland-Garros entre Paris et Monaco

Ce dimanche 16 Octobre, le Paris Basketball devrait battre le record d’affluence d’un match du championnat de France de basket avec la réception de l’AS Monaco sur le court central de Roland-Garros.

Pour ce match évènement de Betclic ELITE, ce sont plus de 200 000 euros qui ont été investis pour transformer le stade « tennis » en stade « basket » et proposer une fan experience complète avant pendant et après le match.

Après 10 mois de travail, le club et ses 160 bénévoles réquisitionnés pour l’occasion sont prêts à accueillir quelques 10 000 spectateurs et plus de 100 journalistes.

Au total, plus de 20 heures de travail ont été nécessaires pour transformer le court Philippe Chatrier en salle de basket (pose parquet, paniers de basket, écran, courtside…)

Pour cet évènement, le stade Roland-Garros ouvrira ses portes à 11h pour permettre au public de profiter des lieux et des animations (initiation basketball, stunball, double dutch, jeux de société basket, e-sport, restauration, food trucks)… Le coup d’envoi du match est prévue à 15h. Un évènement diffusé en direct sur beIN SPORTS 3 et commenté par David Benarousse et Fred Weis.

