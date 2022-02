Tournoi des 6 Nations 2022 – France Rugby offre une expérience sur Twitch pour le match France – Italie

A l’occasion du premier match du XV de France dans le Tournoi des 6 Nations 2022 contre l’Italie ce dimanche (16h), la Fédération Française de Rugby (FFR) met en place un dispositif sur Twitch.

Pour la première fois, la nouvelle chaîne Twitch France Rugby proposera un avant-match aux supporters.

Un plateau sera installé au Stade France et l’émission sera animée par le speaker Stéphane Gabarre et Zack Nani, célèbre streamer. Dès 14h, les deux animateurs recevront des invités en plateau et échangeront en direct avec la communauté présente.

« Une façon tout à fait novatrice de vivre son avant-match de chez soi pour le suivre ensuite en direct sur France 2 et pourquoi pas, donner envie de venir voir le match au stade la prochaine fois ! Au programme : images des coulisses, contenus exclusifs de la Fédération Française de Rugby, interviews en direct, invités surprises… » explique la FFR dans un communiqué.

Cette semaine, la Ligue Nationale de Handball annonçait un nouveau partenariat avec la plateforme de streaming afin de proposer de nombreux contenus dont des images de matchs en direct.

