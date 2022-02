Sponsoring – Lukaku, Kyrgios, Gnabry, Hamilton… « Beyond Meat » muscle ses investissements dans le sport

Fin janvier, Romelu Lukaku est devenu ambassadeur de Beyond Meat, leader dans le domaine de la viande végétale. L’attaquant belge rejoint une longue liste de sportifs d’univers différents (du ballon rond à la Formule 1 en passant par le basket) qui représentent la marque californienne.

Et un de plus ! Le 24 janvier dernier, Beyond Meat annonçait une nouvelle signature : celle de l’attaquant de Chelsea Romelu Lukaku.

Pour annoncer cette arrivée, le groupe américain a diffusé une vidéo dans laquelle le Belge apparaît dans son pub préféré – The Chelsea Pensioner – en train de déguster des Beyond Bangers and Mash (des saucisses avec de la purée), un des plats préférés des Britanniques, en version végétale évidemment.

« Le régime alimentaire occupe une place importante dans ma vie quotidienne et, au fil du temps, j’ai vraiment compris comment une alimentation plus végétale, comme Beyond Meat, pouvait s’intégrer parfaitement à ma routine », glisse Romelu Lukaku dans un communiqué. Je suis ravi de faire équipe avec Beyond Meat, car j’ai expérimenté comment leurs délicieuses options ont rendu facile le fait de manger à base de végétaux, et j’aime comment cela m’aide à mener un style de vie équilibré. »

« Romelu illustre la façon dont les athlètes de haut niveau choisissent d’inclure des protéines végétales dans leur régime »

« Romelu est un athlète qui incarne notre mission d’aller au-delà et illustre la façon dont les athlètes de haut niveau choisissent d’inclure des protéines végétales dans leur régime alimentaire pour leurs avantages nutritionnels« , renchérit Beth Moskowitz, chief brand officer de la marque.

Avant d’enchaîner : « Chez Beyond Meat, nous sommes fiers de nous associer à des athlètes de haut niveau pour inspirer les consommateurs à faire de petits changements qui peuvent s’additionner pour créer un impact positif pour la planète. »

Foot, basket, tennis, F1… Beyond Meat sur tous les terrains

Car oui, Romelu Lukaku n’est pas la seule pépite que s’est offerte Beyond Meat. Peu à peu, la marque américaine bâtit une armada d’ambassadeurs sportifs. Il y a deux semaines, la marque végétarienne annonçait l’arrivée du tennisman Nick Kyrgios dans ses rangs.

Aujourd’hui, Beyond Meat a également officialisé l’arrivée de Serge Gnabry. Mais ce n’est pas tout. D’autres grands du sport jouent déjà les ambassadeurs pour Beyond Meat depuis des années. Parmi eux notamment : le pilote Lewis Hamilton, les basketteurs Chris Paul et Kyrie Irving ou encore la skieuse Lindsey Vonn.

D’autres célébrités, en dehors de la sphère sportive, ont également été recrutées comme l’acteur Kevin Hart ou le rappeur Snoop Dogg.

Si Beyond Meat espère, un jour, s’installer en France, pays de la gastronomie, la marque américaine devra redoubler d’inventivité pour trouver les bons ambassadeurs.

