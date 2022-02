Doha (Qatar) accueillera le premier Grand Chelem du nouveau circuit professionnel de padel

Quelques semaines après avoir officialisé la création d’un nouveau circuit professionnel de padel avec Qatar Sports Investments (QSI), la Fédération Internationale de Padel dévoile quelques nouvelles informations.

Comme évoqué, le nouveau circuit de tournois proposera notamment 4 grands rendez-vous chaque année avec les catégories 1, à la manière des tournois du Grand Chelem en tennis. Depuis aujourd’hui, on connait officiellement le lieu de ce premier Grand Chelem. Ce sera la ville de Doha au Qatar qui accueillera l’évènement du 28 mars au 2 avril prochain.

525 000€ de dotations en Grand Chelem

Notons que les villes qui accueilleront les trois autres événements de catégorie 1 seront annoncées prochainement. Selon la FIP, il y aurait un « intérêt frénétique » des grandes villes en Europe et dans le monde pour accueillir les nouveaux tournois de ce circuit de padel porté notamment par Nasser Al-Khelaïfi. Des tournois du Grand Chelem qui offriront un prize money global de 525 000 euros.

Dans les jours à venir, ce nouveau circuit devrait également annoncer un nouveau partenaire de diffusion international majeur (le plus important des États-Unis et dans le monde du sport ?).

Enfin, l’identité visuelle du nouveau circuit (nom, logo,…) devrait également être présentée dans les semaines à venir.

« La réaction que nous avons reçu depuis l’annonce du lancement du nouveau circuit officiel, il y a seulement deux semaines, est absolument stupéfiante ; des villes hôtes aux diffuseurs internationaux, en passant par les principaux sponsors et autres partenaires commerciaux, dont certaines des plus grandes marques et certains des plus grands noms du sport » explique Luigi Carraro, président de la Fédération internationale de padel (FIP), dans un communiqué. « Nous sommes fiers d’ouvrir le nouveau circuit Officiel à Doha, le 28 mars, qui sera le plus grand tournoi de padel jamais organisé. Nous sommes également ravis de révéler le montant du prize-money pour les tournois de catégorie 1, ainsi que notre nouveau système de classification. Jamais nous n’avons connu un tel engouement autour de notre sport, ni un avenir professionnel aussi réjouissant pour nos joueurs. »

Le système de points du nouveau circuit de padel lancé par la FIP et QSI

En attendant, le circuit « historique » du World Padel Tour se prépare à lancer sa saison 2022 dans quelques jours avec un premier gros tournoi organisé à Miami et dont le partenaire-titre est Blockchain.com. Un tournoi à suivre en France sur les antennes du Groupe Canal+ qui détient les droits.

