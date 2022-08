Offre Emploi : Chargé.e de communication – Paris Université Club

Acteur majeur de la vie sportive parisienne, francilienne et estudiantine, le Paris Université Club (PUC), club omnisports créé en 1906, compte aujourd’hui près de 9000 adhérents et plus de 12 000 pratiquants de tous âges. Installé historiquement au Stade Charléty, le PUC utilise près de 45 installations sportives parisiennes afin de loger ses 30 sections sportives (60 disciplines) parmi lesquelles celles de la Cité internationale universitaire de Paris.

Au sein de la direction administrative de l’association et sous l’autorité du directeur général, vous assurerez la communication du club.

LES MISSIONS

– Prendre en charge le suivi et la mise à jour des outils digitaux de communication interne et externe (site internet, réseaux sociaux).

– Assurer la mise à jour et la création des supports traditionnels de communication (flyers, affiches, banderoles, goodies).

– Coordonner la réalisation et la parution de la newsletter du Club.

– Intervenir à la demande des sections sportives et/ou de l’Omnisports pour toute action de communication interne et/ou relative à un évènement sportif.

– Assurer le développement de l’image du club et veiller au respect de celle-ci pour créer un lien fédérateur pour les différentes composantes du club (bénévoles, sportifs, salariés).

– Et plus généralement, accroître la visibilité du club sur le territoire parisien, francilien et national.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience : expérience souhaitée d’au moins 2 ans à un poste similaire et si possible dans le domaine associatif et sportif. Niveau Bac +2 à Bac +5 – Cursus Communication

– Excellent relationnel

– Aisance rédactionnelle (maîtrise orthographe/grammaire)

– Esprit d’équipe

– Créativité artistique (goût pour la photo)

– Intérêt pour le sport

– Dynamique

– Adaptabilité rapide

– Réactivité

– Motivé(e)

– Organisé(e) et méthodique

– Autonome

– Maitrise des outils bureautique Pack Office (Word/Excel niveau 2 minimum/Power Point/Outlook) et logiciels de communication. Maîtrise des logiciels de création graphique (Publisher …)

– Maîtrise de WordPress (mise à jour site internet), Canva, Indesign, Publisher, suite Adobe

MODALITES DE L’EMPLOI

– Type de contrat : CDD temps plein du 01/09/2022 au 31/08/2023

– Salaire : 2000 € brut (taux horaire 13,18 € brut) / 50% forfait Navigo / Complémentaire santé

– Entreprise : PARIS UNIVERSITE CLUB – Club Omnisports

– Lieu : Paris Université Club, 17 avenue Pierre de Coubertin, 75013 Paris

CANDIDATURES

Merci d’envoyer CV + Lettre de motivation à Charles-Henri BERNARDI, directeur du PUC par mail à direction@puc.paris