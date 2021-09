Offre Emploi : Chargé(e) de communication digitale – L’Équipe

N° 1 de l’information sportive, le groupe L’Équipe, Filiale du Groupe Amaury, édite les titres de presse L’Équipe, le magazine L’Équipe, France Football, Vélo Magazine, les sites lequipe.fr, francefootball.fr, adrenaline.fr, lequipecoaching.fr ainsi que la chaîne de télévision L’Équipe.

Notre service communication recherche un(e) : Chargé(e) de communication digitale

Missions

Au sein du service communication, vous êtes chargé(e) des actions de communication digitale des marques du Groupe L’Equipe.

Vous avez pour missions principales de :

• Travailler en transversal avec les autres pôles du service (partenariats, publicité, communication interne, relations média, Fondaction) afin d’apporter une dimension digitale à tous les métiers

• Développer la présence de la marque L’Equipe, de ses contenus, de ses journalistes sur les sites de médias historiques et les pures players d’information (type Kombini, Topito, Brut, Melty, aufeminin etc.)

• Construire des plans média digitaux et gérer leur suivi

• Développer les échanges d’espaces digitaux avec les pures players et sites de médias historiques : définition des cible, mise en place de contrats d’échange et suivi administratif, définition des thématiques et des formats, bilan de fréquentation, audience et engagement…

• Développer la visibilité sur les réseaux sociaux des médias partenaires du Groupe L’Equipe

• Assurer une veille permanente sur l’évolution des usages, des plateformes et des formats / Réaliser des benchmarks

• Assurer et coordonner l’animation des réseaux sociaux de la direction de la communication

Profil

• Master en communication ayant acquis une expérience similaire de 2 ans minimum, idéalement dans le secteur des médias et/ou du sport

• Maîtrise des nouveaux usages digitaux

• Excellent relationnel, sens de l’écoute, aisance rédactionnelle, force de proposition, faculté d’adaptation, appétence pour le travail en équipe et en transversal

Poste en CDI basé à Boulogne-Billancourt.

Nous vous prions de bien vouloir adresser votre candidature sous réf. COMDIGIT/EQP (CV + lettre de motivation) par email à : recrutement@lequipe.fr.