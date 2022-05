Ce samedi, le Stade de France accueille la finale de la Coupe de France de Football qui opposera le FC Nantes à l’OGC Nice.

Cette 105ème édition de la Coupe de France se jouera à guichets fermés devant près de 80 000 spectateurs dont 40 800 supporters des deux clubs.

OGC Nice – FC Nantes : Le vainqueur de la Coupe de France empochera 2,065 millions d’euros de primes

Pour cette édition 2021-2022, la Coupe de France va distribuer 11,93 millions d’euros aux clubs qui ont participé à la compétition depuis le 7ème tour.

Ce samedi, le club qui remportera la compétition et soulèvera le trophée (remis par Emmanuel Macron ?) empochera la somme de 2,065 millions d’euros de la part de la Fédération Française de Football (FFF). Le finaliste malheureux empochera lui 1,515M€. La finale entre l’OGC Nice et le FC Nantes peut donc être considéré comme un match à 550 000€, la différence entre le gain du vainqueur et du finaliste.

En parallèle à cette dotation financière, la FFF a également remis 1 857 jeux de maillots aux clubs amateurs lors du 4e tour. Chaque jeu se compose de seize tenues complètes (gardiens compris) avec maillots, shorts et chaussettes, soit plus de 29 700 maillots au total.

Les sponsors de la Coupe de France 2021-2022

Pour cette édition de la Coupe de France, la Fédération Française de Football a pu compter sur ses différents partenaires que sont Crédit Agricole, Intermarché, Nike, Betclic, EDF, Brioche Pasquier, KFC, Volkswagen, France Télévisions et Eurosport.

Précisons que pour le cycle 2022-2026, les droits TV de la Coupe de France n’ont toujours pas été attribués officiellement suite à l’appel d’offres lancé en mars.

Le tarif des places grand public pour la finale

Pour cette finale de la Coupe de France de football organisée au Stade de France, la FFF a vendu les billets en priorité aux clubs finalistes et à la famille du football. A l’issue de cette vente prioritaire, les billets restants (dans les zones neutres du Stade de France) étaient proposés au grand public aux tarifs suivants :

Catégorie 1 : 115 €

Catégorie 2 : 90 €

Catégorie 3 : 75 €

Catégorie 4 : 50 €

Dans le détail, la répartition des billets pour la finale entre le FC Nantes et l’OGC Nice est la suivante :

Grand Public : 9 000 billets

OGC Nice : 19 800 billets

FC Nantes : 21 000 billets

Famille football : 12 500 billets

Hospitalités : 6 200 billets

Protocole et bénévoles : 6 000

Groupes et CE : 3 000

Total : 77 500 places

Un tifo interactif digital pour la finale

Pour cette finale qui sera diffusée en direct sur France 2 et Eurosport samedi à 21h, la FFF va mettre en place « une première mondiale » avec un tifo interactif en réalité augmentée visible par les téléspectateurs sur l’anneau intermédiaire du Stade de France.

Chaque message posté sur les réseaux sociaux avec les hashtags #NissaEnFinala et #OnEstNantes fera évoluer l’écharpe digitale en faveur d’une équipe ou de l’autre. Un dispositif de fan engagement expliqué ci-dessous.

Le tifo digital représentera une jauge dynamique avec un curseur qui se déplacera vers la gauche ou vers la droite suivant le nombre de tweets utilisant les 2 hashtags sur Twitter (posts, commentaires…), depuis ce jeudi midi, jusqu’au coup d’envoi de la finale ce samedi ⏰ pic.twitter.com/cciLdc5kDw — Coupe de France (@coupedefrance) May 5, 2022

