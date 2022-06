Le nouveau circuit « Liv Golf » financé par le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite va offrir des dotations records

Dans quelques jours, un nouveau circuit de golf très lucratif va voir le jour avec LIV Golf Invitational Series dont l’actionnaire principal est le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite (Public Investment Fund ou PIF).

Pour cette année 2022, Liv Golf va proposer 8 tournois, dont le premier se déroulera du 9 au 11 juin à Londres. Dans le détail, il y aura 7 tournois de « saison régulière » dans lesquels les joueurs s’affronteront avec un classement individuel et par équipes. A l’issue des 7 évènements, un champion individuel sera désigné en fonction des performances tout au long de la saison. Le 8ème évènement sera consacré au classement par équipes et sera organisé à Miami au Trump National Doral Golf Club.

255 millions de dollars de prize money pour les joueurs

Pour faire venir les joueurs habitués au PGA Tour et autres circuits professionnels, Liv Golf n’a pas lésiné sur les moyens. Au total, le prize money distribué aux joueurs sera de 255 millions de dollars pour les 8 tournois prévus en 2022 !

Dans le détail, les 7 tournois de la saison régulière distribueront 25 millions de dollars (20M$ classement individuel et 5M$ pour les 3 meilleures équipes). Après les 7 tournois, le classement individuel récompensera les 3 meilleurs avec 30M$ supplémentaires. Le 8ème évènement de la fin de la saison, championnat par équipe, distribuera 50M$.

Une garantie de plus de 100M€ pour Dustin Johnson ?

Ajoutons que pour faire venir les meilleurs golfeurs sur ce nouveau circuit, l’organisation devrait payer certains avec une énorme prime de participation.

Selon le média anglais The Telegraph Sport, Dustin Johnson va empocher 100 millions de livres, soit 117M€ environ. Un engagement auprès de Liv Golf qui a pour conséquence directe la fin de son contrat de sponsoring avec la banque canadienne RBC, comme l’a expliqué un porte parole à ESPN. La Banque Royale du Canada est un partenaire du PGA Tour, circuit historique qui ne compte pas se laisser faire face à l’arrivée de ce nouveau concurrent financé par le Public Investment Fund qui a récemment participé au rachat du club de football de Newcastle (Premier League).

« Le Free Agency est enfin arrivé au golf. C’est l’occasion de lancer un mouvement qui changera le cours de l’histoire avec cette nouvelle compétition », a déclaré l’ancien golfeur professionnel Greg Norman, PDG de LIV Golf.

Pour le moment, on ne connait pas encore les sponsors et les diffuseurs qui se joindront à Liv Golf. Mais les ambitions sont là. LIV Golf a annoncé un engagement dans la croissance mondiale du golf avec un investissement de 2 milliards de dollars dans les années à venir.

Le calendrier des compétitions sera élargi de 2023 à 2025 et les prize money devraient encore augmenter pour les prochaines saisons. « Nous avons une vision à long terme et nous sommes là pour rester », a ajouté Greg Norman. « Nous allons donner plus d’opportunités aux joueurs et créer un produit plus divertissant qui attirera de nouveaux fans ». Après le lancement d’un nouveau circuit de padel, soutenu par Qatar Sports Investments, 2022 sera également marqué par les débuts de Liv Golf.

Calendrier LIV Golf Invitational 2022

9–11 juin : Centurion Golf Club – London

1-3 juillet : Pumpkin Ridge Golf Club – Portland

29-31 juillet : Trump National Golf Club Bedminster – New Jersey

2-4 septembre : The International – Boston

16-18 septembre : Rich Harvest Farms – Chicago

7-9 octobre : Stonehill – Bangkok

14-16 octobre : Royal Greens Golf Club – Jeddah

28-30 octobre : Trump National Doral Golf Club – Miami

